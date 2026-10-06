Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε 51χρονο σεφ του Nobu στο Μαλιμπού, καθώς αποκαλύφθηκε ότι το πολυτελές Range Rover που ενεπλάκη στη σύγκρουση ήταν μισθωμένο στο όνομα του γνωστού συνθέτη του Χόλιγουντ, Χάρι Γκρέγκσον-Γουίλιαμς.

Ο Ρίο Ουτσιμίγια, 51 ετών, σκοτώθηκε περίπου στις 6:50 το πρωί του Σαββάτου, όταν το τζιπ έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημά του στην Pacific Coast Highway, κοντά στο διάσημο εστιατόριο Nobu Malibu. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ανήλικος οδηγός, ηλικίας 16 ετών, φέρεται να κινούνταν με υψηλή ταχύτητα πριν το όχημα βγει από την πορεία του και προσκρούσει στο αυτοκίνητο του Ρίο Ουτσιμίγια.

Το όχημα που ενεπλάκη στο δυστύχημα είναι ένα Range Rover του 2026, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας οχημάτων της Καλιφόρνιας, είχε μισθωθεί από τον Χάρι Γκρέγκσον-Γουίλιαμς.

Σε σύντομη επικοινωνία με τη New York Post, ο 64χρονος συνθέτης περιορίστηκε να δηλώσει: «Αυτή η οικογένεια πενθεί, όπως πενθεί και η άλλη οικογένεια». Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια ακριβώς είναι η σχέση του 16χρονου οδηγού με τον συνθέτη ούτε για ποιον λόγο βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Legendary Hollywood composer owns luxe Range Rover that killed Nobu Malibu chef- as 16-year-old driver probed by cops https://t.co/yXkwClAupQ https://t.co/2gQBVfxWl7 — New York Post (@nypost) October 5, 2026

Ποιος είναι ο Χάρι Γκρέγκσον-Γουίλιαμς

Ο Χάρι Γκρέγκσον-Γουίλιαμς θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και παραγωγικούς συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής του Χόλιγουντ. Ο Βρετανός δημιουργός μετακόμισε στο Λος Άντζελες τη δεκαετία του 1990 και έκτοτε έχει υπογράψει τη μουσική σε μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται οι ταινίες «Shrek», «The Chronicles of Narnia», «X-Men Origins: Wolverine», «The Martian», «Man on Fire», «Chicken Run» και «Gladiator II». Έχει επίσης συνθέσει τη μουσική για την ταινία «The Dog Stars», με πρωταγωνιστή τον Τζέικομπ Ελόρντι, ενώ συνεργάστηκε ξανά με τον Μπεν Άφλεκ για το θρίλερ «Animals» του Netflix.

Μάλιστα, ο Χάρι Γκρέγκσον-Γουίλιαμς είχε εμφανιστεί μόλις δύο ημέρες πριν από το δυστύχημα στην πρεμιέρα της ταινίας «Animals» στο Λος Άντζελες, μαζί με την οικογένειά του και γνωστούς ηθοποιούς.

Ο 51χρονος σεφ κοιμόταν στο αυτοκίνητό του

Ο Ρίο Ουτσιμίγια εργαζόταν στο Nobu του Μαλιμπού για περίπου 25 χρόνια και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του όταν σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση. Εκτιμάται ότι κοιμόταν μέσα στο όχημά του πριν ξεκινήσει ακόμη μία βάρδια στο εστιατόριο.

Η πρόσκρουση του Range Rover προκάλεσε αλυσιδωτή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν και άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο 51χρονος πέθανε επί τόπου από πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση.

Φίλοι του τον περιέγραψαν ως έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, εξαιρετικό σεφ, αλλά και πατέρα με μεγάλη αγάπη για την οικογένειά του, το σκι και την αναρρίχηση. Ο φίλος του, Στίβεν Ζο, ανέφερε ότι οι οικογένειές τους ήταν πολύ κοντά και ότι τα παιδιά τους πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετικός σκιέρ. Είχε μάθει στα παιδιά του να κάνουν σκι και είχαμε πάει μαζί σε πολλά ταξίδια», είπε.

Ο Ρίο Ουτσιμίγια αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και δύο γιους.

Η έρευνα για το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο 16χρονος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί στη δημοσιότητα το όνομά του λόγω της ηλικίας του.