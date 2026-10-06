Σε θέση ισχύος είναι ο υποψήφιος της δεξιάς, ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου.

Ο 45χρονος γερουσιαστής Μπολσονάρου, υποστηρίχτηκε θερμά από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πανηγυρίζει ήδη για τη «μεγάλη νίκη» του επί του αντιπάλου του, του απερχόμενου προέδρου της κεντροαριστεράς Λούλα.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έκανε την έκπληξη προχθές, Κυριακή, εξασφαλίζοντας το 47% στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, έναντι 45% του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Οι δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στον ογδοντάρη πρόεδρο, που επιδιώκει τέταρτη θητεία, δεύτερη συνεχόμενη, στο κορυφαίο αξίωμα.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξασφαλίζοντας 56 εκατομμύρια ψήφους, ο Φλάβιο Μπολσονάρου τα πήγε μάλιστα λίγο καλύτερα από τον πατέρα του, τον πρώην πρόεδρο της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος είχε λάβει 49 εκατ. όταν εξελέγη το 2018 και 51 εκατ. όταν ηττήθηκε από τον Λούλα το 2022.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξήρε την επίδοσή του χθες: «Είναι μεγάλη νίκη — αμφίρροπη, αλλά πολύ, πολύ μεγάλη νίκη. Απίστευτη».

Με την υποστήριξη του ενοίκου του Λευκού Οίκου, παρατάξεις της δεξιάς σημειώνουν τελευταία αλλεπάλληλες νίκες στη Λατινική Αμερική. Όμως η στροφή της μεγαλύτερης οικονομίας της περιοχής στη δεξιά θα ήταν παταγώδης εξέλιξη.

Στο χρηματιστήριο, ευφορία

Τα αποτελέσματα χαιρετίστηκαν αδιαμφισβήτητα στο χρηματιστήριο στη Σάου Πάουλου, η άνοδος του οποίου είχε φτάσει χθες το μεσημέρι το 9%, με τον δείκτη Ibovespa να σπάει το φράγμα των 200.000 μονάδων σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Για τον Ζέρσον Ζανλορέντσι, στέλεχος της επενδυτικής τράπεζας BTG Pactual, οι αγορές θεωρούν τον υποψήφιο Μπολσονάρου «πιο ευθυγραμμισμένο» με αυτές που θεωρούν «οικονομικές και δημοσιονομικές ανάγκες» της Βραζιλίας.

Ο συντηρητικός υποψήφιος υπόσχεται περισσότερη λιτότητα, μείωση φόρων, λιγότερο κράτος. Υπόσχεται επίσης σιδηρά πυγμή έναντι της εγκληματικότητας.

Ο Μπολσονάρου υιός, μάλλον άγνωστος σε εθνική κλίμακα ως πριν από μερικούς μήνες, θέλει να παρουσιάζεται ως «πιο μετριοπαθής» από τον πατέρα του, που εκτίει κατ’ οίκον ποινή κάθειρξης 27 ετών για την απόπειρα ανατροπής του Λούλα με πραξικόπημα το 2022.

«Τσουνάμι» εναντίον του Λούλα

Αν εκλεγεί στον δεύτερο γύρο, θα έχει στο πλευρό του κοινοβούλιο που πλέον θα κλίνει στα δεξιά. Η παράταξή του, το Φιλελεύθερο Κόμμα (PL), σχεδόν διπλασίασε τις έδρες του στη Γερουσία, περνώντας από τις 15 στις 28, κι ανάμεσα στα νέα μέλη της θα είναι ιδίως η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Μπολσονάρου.

Το τσουνάμι της δεξιάς δεν άφησε ανεπηρέαστη την κάτω Βουλή, όπου ο Νίκολας Φεχέιρα, 30 ετών, μορφή της νέας γενιάς της συντηρητικής παράταξης, επανεξελέγη συγκεντρώνοντας τρία εκατομμύρια ψήφους -ρεκόρ για βουλευτή στη Βραζιλία.

Για τον αναλυτή Τόμας Τράουμαν, οι εκλογές αυτές χαρακτηρίστηκαν από «τσουνάμι» εναντίον του PT, του Κόμματος Εργαζομένων του Λούλα, που κυβέρνησε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων είκοσι ετών.

Η ατμόσφαιρα που επικρατεί κάνει τον Φλάβιο Μπολσονάρου «φαβορί» για την προεδρία και θα βρίσκεται «σε ακόμη πιο ισχυρή θέση για να κυβερνήσει από τον πατέρα του», έκρινε ο ίδιος μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο μεγαλύτερος γιος του Ζαΐχ Μπολσονάρου δήλωσε την Κυριακή πως «θεσπίστηκε το τέλος της εποχής του PT».

Αποχή

Ο πρόεδρος της κεντροαριστεράς παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου ήταν «απρόσμενο». «Είμαστε στην παράταση, και σε αυτή θα πείσουμε τον βραζιλιάνικο λαό», διαβεβαίωσε πάντως.

Επικέντρωσε την εκστρατεία του στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μπροστά στις πιέσεις των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, που επέβαλαν κύματα τελωνειακών δασμών σε εξαγόμενα προϊόντα της Βραζιλίας.

Πρόβαλε επίσης τα κοινωνικά προγράμματα που εφάρμοσε, χάρη στα οποία βγήκαν από τη φτώχεια εκατομμύρια Βραζιλιάνοι.

Για την πολιτολόγο Καρολίνα Μποτέλιου, του δημόσιου πανεπιστημίου του Ρίο ντε Ζανέιρο, «ο Λούλα έχει ακόμη μια ευκαιρία» να επικρατήσει, αν πείσει το 21% των ψηφοφόρων που επέλεξαν είτε την αποχή, είτε το λευκό και το άκυρο.

Η ίδια, ωστόσο, θύμισε πως ο υποψήφιος που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο εκλέγεται πάντα από το 1989, όταν διεξήχθη η πρώτη άμεση εκλογική διαδικασία μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985).

Ο κ. Μπολσονάρου, από την πλευρά του, μπορεί να ελπίζει πως θα προσελκύσει τις ψήφους στους υπόλοιπους υποψήφιους του πρώτου γύρου — περί το 8%. Στην πλειονότητά τους, ανήκαν στη δεξιά.