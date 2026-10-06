Το Κεμπέκ «αξίζει» να γίνει «χώρα», επέμεινε ο ηγέτης του Parti Québécois (PQ), παράταξης που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της γαλλόφωνης καναδικής επαρχίας, μετά τη νίκη του στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Δευτέρα 5/10 επαναβεβαιώνοντας πως σκοπεύει να οργανώσει νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία.

«Ο θαρραλέος αγώνας των γαλλόφωνων στην Αμερική για να διατηρήσουν τις πολιτισμικές διαφορές τους θα δικαιωθεί όταν αυτός ο λαός αποκτήσει δική του χώρα και την αναγνώριση που θα φέρει. Το αξίζει, το αξίζουμε όπως και οι άλλοι λαοί που έχουν τις δικές τους χώρες και τις δικές τους δημοκρατίες», δήλωσε ο Πολ Σεντ-Πιερ Πλαμοντόν απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του συγκεντρωμένους στο Μόντρεαλ.

«Είναι ζήτημα επιβίωσης», πρόσθεσε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.