Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέσεισε χθες Δευτέρα, 5/10 την απειλή επιβολής κυρώσεων σε βάρος οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού σε διεθνές επίπεδο επιδίδεται σε συναλλαγές με το Ιράν ή με τον ιρανικό τραπεζικό τομέα.

«Οι ξένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που συνεχίζουν να επιδίδονται σε συναλλαγές με ιρανικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις μπορεί να υποστούν μέτρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και πρέπει να λάβουν αμέσως μέτρα για να τερματίσουν αυτές τις δραστηριότητες και αυτές τις σχέσεις», διεμήνυσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν αυτό, η ιρανική κυβέρνηση αξιοποιεί «παράλληλα τραπεζικά κανάλια» για να παρακάμπτει αμερικανικές κυρώσεις. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απαιτεί οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί θεσμοί να εντοπίζουν και να αποφεύγουν τέτοια «κανάλια».

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μαζί με το Ισραήλ επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας ηγέτες της χώρας και αξιώνοντας η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας να βάλει τέλος σε κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε βάζοντας στο στόχαστρο συμμάχους της Ουάσινγκτον στον Κόλπο και κλείνοντας το στενό του Ορμούζ, γεγονός που απογείωσε τις τιμές της ενέργειας και άλλων βασικών ειδών, ιδίως των λιπασμάτων.

Από τα τέλη του Αυγούστου, οι ΗΠΑ ενέτειναν την εκστρατεία τους για να απομονωθεί οικονομικά το Ιράν, προειδοποιώντας τους συμμάχους τους και μη πως θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις αν συνεχίσουν να έχουν συναλλαγές με την ιρανική κυβέρνηση.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σειρά νέων κυρώσεων στο πλαίσιο της επίθεσης, βάζοντας στο στόχαστρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα κρυπτονομίσματα, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τις οδικές μεταφορές και τη βιομηχανία στο Ιράν.

Ανακοίνωσε επίσης μέτρα σε βάρος δύο τραπεζών –η μία έχει έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η άλλη την Τουρκία– για την υποτιθέμενη βοήθεια που προσέφεραν στην Τεχεράνη.