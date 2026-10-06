Σε μια προσπάθεια να προσφέρει άμεση οικονομική ανάσα σε οδηγούς φορτηγών και αγρότες, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που διευρύνει προσωρινά τη δυνατότητα χρήσης του αφορολόγητου, βαμμένου κόκκινου diesel στους αμερικανικούς αυτοκινητοδρόμους.

Η απόφαση αναστέλλει έως το τέλος του 2026 την είσπραξη του ομοσπονδιακού ειδικού φόρου που κανονικά επιβαρύνει το συγκεκριμένο καύσιμο όταν χρησιμοποιείται για μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο. Για το διάστημα της αναβολής δεν θα επιβάλλονται τόκοι ή πρόστιμα, ενώ το υπουργείο Οικονομικών καλείται να εξετάσει εάν υπάρχει δυνατότητα να διαγραφεί τελικά η σχετική φορολογική υποχρέωση.

Το μέτρο ανακοινώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος του diesel αποτελεί σημαντική πηγή πίεσης για τις μεταφορές και τον αγροτικό τομέα των ΗΠΑ. Η μέση τιμή διαμορφωνόταν τη Δευτέρα στα 6,32 δολάρια ανά γαλόνι, έχοντας υποχωρήσει από το ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων που καταγράφηκε στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα, λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η νέα ρύθμιση θα επιτρέψει «σε οποιονδήποτε να αγοράζει αφορολόγητο κόκκινο diesel», εκτιμώντας ότι η μείωση των εξόδων για τη μεταφορά εμπορευμάτων μπορεί να περάσει σταδιακά και στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές για τρόφιμα και άλλα προϊόντα.

Trump: The war will end very quickly, and prices are going to come down very sharply. You might say, "Please, please, sir, it’s going down too fast!" https://t.co/BGc8eXFE7D — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Γιατί το συγκεκριμένο καύσιμο έχει κόκκινο χρώμα

Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ως προς το ίδιο το καύσιμο ανάμεσα στο συμβατικό diesel και στο λεγόμενο red-dyed diesel. Η κόκκινη χρωστική χρησιμοποιείται για να μπορούν οι Αρχές να αναγνωρίζουν εύκολα το καύσιμο που προορίζεται για δραστηριότητες εκτός δημόσιου οδικού δικτύου.

Μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνταν κυρίως σε αγροτικά και κατασκευαστικά μηχανήματα και άλλον εξοπλισμό εκτός δρόμου και, λόγω αυτής της χρήσης, δεν επιβαρυνόταν με τον ομοσπονδιακό φόρο καυσίμων για τους αυτοκινητοδρόμους.

Με τη νέα απόφαση αίρεται προσωρινά ο συγκεκριμένος περιορισμός, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρήση του και από οχήματα που κινούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Το υπουργείο Μεταφορών αναλαμβάνει παράλληλα να συνεργαστεί με τις πολιτειακές κυβερνήσεις, εκπροσώπους της βιομηχανίας και εργατικές οργανώσεις ώστε να διευκολυνθεί η διάθεση του καυσίμου. Το υπουργείο Γεωργίας έχει εντολή να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει επαρκής πρόσβαση για τους αγρότες στις περιοχές όπου η ζήτηση είναι αυξημένη.

Η εκτόξευση των τιμών μέσα σε λίγους μήνες

Η εικόνα στην αμερικανική αγορά καυσίμων έχει αλλάξει δραματικά μέσα στο 2026. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, ένα γαλόνι diesel κόστιζε κατά μέσο όρο περίπου 3,76 δολάρια, δηλαδή περίπου 0,89 ευρώ ανά λίτρο.

Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου η τιμή είχε σκαρφαλώσει στα 6,53 δολάρια ανά γαλόνι, περίπου 1,54 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Έκτοτε καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση, με τη μέση τιμή να βρίσκεται πλέον στα 6,32 δολάρια, περίπου 1,49 ευρώ ανά λίτρο.

Σε ετήσια βάση, πάντως, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να πληρώνουν περίπου 2,63 δολάρια περισσότερα για κάθε γαλόνι diesel.

Πίσω από την απότομη ανατίμηση βρίσκονται κυρίως οι περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες διυλισμένων καυσίμων διεθνώς και τα προβλήματα στη δυναμικότητα των διυλιστηρίων. Οι πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν και στην Ουκρανία έχουν επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση, με ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία να έχουν υποστεί πλήγματα.

Στην πίεση της διεθνούς αγοράς έχουν συμβάλει επίσης οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και οι περιορισμένες κινεζικές εξαγωγές καυσίμων.

Τι σημαίνει το μέτρο στην τσέπη ενός οδηγού

Ο ομοσπονδιακός ειδικός φόρος στο diesel που καταναλώνεται από οχήματα στους αμερικανικούς δρόμους ανέρχεται σήμερα σε 24,4 σεντς ανά γαλόνι.

Για ένα μεγάλο φορτηγό που χρειάζεται περίπου 250 γαλόνια –σχεδόν 946 λίτρα– για να γεμίσει τις δεξαμενές του, μόνο η ομοσπονδιακή φορολογική ελάφρυνση μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 60 δολαρίων ανά ανεφοδιασμό.

Η διαφορά μπορεί να γίνει αισθητά μεγαλύτερη εφόσον μια πολιτεία προχωρήσει σε αντίστοιχη αναστολή των δικών της φόρων. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, σε αυτές τις περιπτώσεις η συνολική εξοικονόμηση μπορεί να ξεπερνά τα 100 δολάρια σε κάθε γέμισμα.

Ήδη αρκετές πολιτείες έχουν αρχίσει να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Δέκα πολιτείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο της κατανάλωσης diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν λάβει τις προηγούμενες ημέρες μέτρα για τη φορολογία των καυσίμων ή για ευρύτερη χρήση του βαμμένου diesel.

Γιατί δεν αναμένεται να λυθεί το πρόβλημα των υψηλών τιμών

Η φορολογική ελάφρυνση μπορεί να περιορίσει άμεσα το ποσό που καταβάλλουν ορισμένοι οδηγοί, δεν δημιουργεί όμως επιπλέον καύσιμο στην αγορά.

Αυτό αποτελεί και τη βασική ένσταση αναλυτών, οι οποίοι σημειώνουν ότι η κύρια αιτία των υψηλών τιμών παραμένει η περιορισμένη προσφορά και η έλλειψη επαρκούς δυναμικότητας διύλισης.

Ο Πάτρικ Ντε Χαν της GasBuddy έχει επισημάνει ότι η μεγαλύτερη πρόσβαση στο «κόκκινο» diesel μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση, αλλά δεν αρκεί για να μεταβάλει ουσιαστικά τις συνθήκες στην αγορά.

Η συγκεκριμένη κατηγορία diesel προέρχεται άλλωστε από την ίδια παραγωγική αλυσίδα με το κανονικό καύσιμο. Επομένως, η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος μειώνει το τελικό κόστος για τον χρήστη, χωρίς να αυξάνει από μόνη της τις διαθέσιμες ποσότητες.

Στην αγορά επιπλέον ποσότητες από τα αποθέματα

Η διεύρυνση της χρήσης του κόκκινου diesel αποτελεί ένα μόνο μέρος των κινήσεων που έχουν γίνει για να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Οι χώρες της G7 ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια diesel, έπειτα από πιέσεις της Ουάσινγκτον για ενίσχυση της παγκόσμιας προσφοράς.

Ο Τραμπ είχε εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών diesel, επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις από τον ενεργειακό κλάδο και τελικά δεν προκρίθηκε.

Η αμερικανική κυβέρνηση προσδοκά ότι ο συνδυασμός της πρόσθετης προσφοράς και των προσωρινών φορολογικών παρεμβάσεων θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών τους επόμενους μήνες.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θεωρεί το μέτρο προσωρινή λύση και ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να παραμείνει σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτιμώντας πως οι τιμές του diesel θα συνεχίσουν να υποχωρούν.