Υπέρ μιας «μόνιμης κατάπαυσης του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας τάχθηκε χθες Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δύο ημέρες πριν από την επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη. Είναι καιρός να επιτραπεί (να εισέλθει στον θύλακο) ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα. Είναι καιρός να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο», έκρινε ο Αντόνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του ενόψει της αυριανής επετείου.

«Πρέπει να οικοδομήσουμε πολιτικό δρόμο προς τη διαρκή ειρήνη σε όλη την περιοχή. Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν ακλόνητα στη δέσμευσή τους σε αυτή την επιτακτική ανάγκη», πρόσθεσε.

Ο κ. Γκουτέρες κάλεσε να «οικοδομηθεί διαφορετικό μέλλον», στο οποίο «οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν πλάι-πλάι με ειρήνη και ασφάλεια, με (εγγυημένα) τα δικαιώματά τους, την αξιοπρέπειά τους και τις προσδοκίες τους πλήρως εκπληρωμένες».

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, την οποία χαρακτηρίζει «φρικιαστική» ο επικεφαλής του ΟΗΕ, οδήγησε στον θάνατο 1.221 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

«Θρηνώ αυτούς που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις και αυτούς που πέθαναν στην αιχμαλωσία. Τα δεινά που υπέστησαν, και το ατέλειωτο πένθος των οικογενειών τους, δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ», αναφέρει το κείμενο του κ. Γκουτέρες.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας που ακολούθησαν στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 74.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Στη μικρή παλαιστινιακή περιοχή «οι άμαχοι συνεχίζουν να υπομένουν αφόρητες συνθήκες. Τα δεινά τους επίσης απαιτείται να τερματιστούν, τώρα», πρόσθεσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Μετά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025, το πολιτικό μέλλον του θυλάκου παραμένει αβέβαιο.

Το Ισραήλ, που συνεχίζει να κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του όσο δεν έχει επαληθευτεί ο αφοπλισμός της Χαμάς. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από την πλευρά του λέει πως ο αφοπλισμός θα γίνει σταδιακά, απορρίπτει την άμεση και μονομερή παράδοση του οπλοστασίου του.

Μετά την έφοδο της Χαμάς, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενεπλάκησαν σε πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα, ιδίως στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολά, σιιτικού κινήματος υποστηριζόμενου από την Τεχεράνη, καθώς και εναντίον του Ιράν, μαζί με τις ΗΠΑ.