Το «πράσινο φως» για την εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, του πρώην ψυχιάτρου του αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε σε θάνατο για το μακελειό στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την απόφαση γνωστοποίησε το Πεντάγωνο τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εισηγήθηκε την εκτέλεση του Χασάν από εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού και ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε τη σχετική πρόταση.

«Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ συνέστησε – και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ ενέκρινε – τον θάνατο από εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού για τον καταδικασμένο τρομοκράτη Νιντάλ Μαλίκ Χασάν», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο υπουργός Στρατού θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεση.

Το μακελειό με τους 13 νεκρούς

Στις 5 Νοεμβρίου 2009, ο Χασάν, τότε ταγματάρχης και ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, άνοιξε πυρ μέσα στο Soldier Readiness Center του Φορτ Χουντ, όπου βρίσκονταν στρατιωτικοί που προετοιμάζονταν για ανάπτυξη στο εξωτερικό.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 32. Ο ίδιος τραυματίστηκε από τα πυρά αστυνομικού και έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω.

Κατά τη δίκη του ενώπιον στρατοδικείου το 2013, ο Χασάν εκπροσώπησε τον εαυτό του και δεν αμφισβήτησε ουσιαστικά ότι ήταν ο δράστης. Κρίθηκε ένοχος για 13 ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης και 32 απόπειρες ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Έκτοτε κρατείται στη στρατιωτική φυλακή του Φορτ Λέβενγουορθ στο Κάνσας.

Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα

Η υπόθεση παρέμεινε επί χρόνια στα στρατιωτικά και ομοσπονδιακά δικαστήρια, καθώς η θανατική ποινή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνοδεύεται από μακρά διαδικασία υποχρεωτικών ελέγχων και εφέσεων.

Το τελευταίο σημαντικό νομικό εμπόδιο για την εκτέλεση απομακρύνθηκε το 2025, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να εξετάσει την τελευταία προσφυγή του Χασάν.

Στο αμερικανικό στρατιωτικό σύστημα, πάντως, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, μια θανατική καταδίκη δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς την έγκριση του προέδρου.

Πρώτη στρατιωτική εκτέλεση μετά από 65 χρόνια

Εφόσον η απόφαση υλοποιηθεί, ο Νιντάλ Χασάν θα είναι ο πρώτος κρατούμενος που εκτελείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια.

Η τελευταία στρατιωτική εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε το 1961, όταν εκτελέστηκε ο στρατιώτης Τζον Μπένετ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και την απόπειρα δολοφονίας ενός 11χρονου κοριτσιού.

Ο αμερικανικός στρατός είχε ήδη προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο επανέναρξης των εκτελέσεων. Εσωτερικό σχέδιο με την ονομασία «Operation Resolute Justice», το οποίο εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, προβλέπει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν όταν ένας πρόεδρος εγκρίνει στρατιωτική θανατική ποινή.

Με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η εκτέλεση του Χασάν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο 150 ημέρες μετά την προεδρική έγκριση και όχι πριν περάσουν τουλάχιστον 60 ημέρες.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή τοποθεσία, με την τελική απόφαση για τα δύο αυτά ζητήματα να ανήκει στον υπουργό Στρατού.