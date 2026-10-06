Τραγωδία σημειώθηκε στον ποταμό Κονγκό, όπου τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση δύο πλοιαρίων. Τον μέχρι στιγμής απολογισμό των θυμάτων γνωστοποίησε σήμερα τοπικός αξιωματούχος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην περιοχή Λουκολέλα (δυτικά), δήλωσε ο Κρίσπιν Μπούτου στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Διευκρίνισε πως συγκρούστηκαν ένα εμπορικό σκάφος που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ Κινσάσα και Μπαντάκα κι ένα επιβατηγό ποταμόπλοιο που είχε αναχωρήσει από την επαρχία Μονγκάλα με προορισμό την Κινσάσα.

Το επιβατηγό σκάφος βυθίστηκε. Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι 163 άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό.

Ο Μπούτου ανέφερε ότι 59 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ ανασύρθηκαν 22 πτώματα. Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αγνοείται η τύχη πολλών επιβατών.

Το βυθισμένο σκάφος παραμένει στην κοίτη του ποταμού, σε ένα σημείο όπου το βάθος υπολογίζεται σε 12 μέτρα περίπου, και η επιχείρηση των συνεργείων συνεχιζόταν το βράδυ της Δευτέρας.

Σε αυτήν τη μεγάλη χώρα της κεντρικής Αφρικής, τα πλοιάρια που εκτελούν δρομολόγια σε ποταμούς και λίμνες χρησιμοποιούνται κατά κόρον για τις μετακινήσεις των κατοίκων. Σε πολλές περιπτώσεις όμως τα πλοιάρια είναι σε κακή κατάσταση και ταξιδεύουν υπερφορτωμένα.