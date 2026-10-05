Πέθανε ξαφνικά ο Βρετανός συγγραφέας και πρώην πολιτικός Τζέφρι Άρτσερ, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος HarperCollins.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πολυδιαβασμένος συγγραφέας έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του «ξαφνικά και ειρηνικά», σε ηλικία 86 ετών. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την κυκλοφορία του τελευταίου του μυθιστορήματος, «Adam And Eve», που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Ο Άρτσερ υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της βρετανικής λογοτεχνίας, με τα βιβλία του να έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 300 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις παγκοσμίως.

Παράλληλα με τη συγγραφική του διαδρομή, είχε έντονη παρουσία και στην πολιτική ζωή της Βρετανίας. Διετέλεσε βουλευτής των Συντηρητικών επί πέντε χρόνια και αργότερα ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου του κόμματος. Το 1992 έλαβε τον τίτλο του ισόβιου μέλους της Βουλής των Λόρδων.

Από την οικονομική καταστροφή στην παγκόσμια εκδοτική επιτυχία

Ο Τζέφρι Άρτσερ γεννήθηκε το 1940 και πριν κατακτήσει τις λίστες των μπεστ σέλερ είχε ήδη ξεκινήσει την πολιτική του διαδρομή. Το 1969, σε ηλικία 29 ετών, εξελέγη βουλευτής των Συντηρητικών στην περιφέρεια Λουθ του Λίνκολνσαϊρ.

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή στη ζωή του ήρθε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν μια αποτυχημένη επένδυση τον έφερε αντιμέτωπο με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τη Βουλή των Κοινοτήτων.

Μέσα από αυτή την κρίση γεννήθηκε ουσιαστικά η δεύτερη μεγάλη καριέρα του. Ο Άρτσερ στράφηκε στη συγγραφή και το 1976 κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα, «Not a Penny More, Not a Penny Less». Η επιτυχία του βιβλίου αποτέλεσε την αρχή μιας συγγραφικής πορείας που διήρκεσε περίπου μισό αιώνα.

Ακολούθησε το «Kane and Abel» το 1979, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα γνωστότερα έργα του και εδραίωσε τη θέση του στην παγκόσμια αγορά βιβλίου. Στη συνέχεια δημιούργησε δεκάδες μυθιστορήματα και συλλογές διηγημάτων, ενώ ασχολήθηκε και με το θέατρο.

Ανάμεσα στα γνωστότερα έργα του περιλαμβάνονται τα «The Prodigal Daughter», «First Among Equals» και «A Matter of Honour», ενώ πολλά από τα βιβλία του μεταφέρθηκαν και στην τηλεόραση.

Η τεράστια εμπορική επιτυχία του τον κατέστησε έναν από τους πιο ευπώλητους Βρετανούς συγγραφείς της εποχής του, με περισσότερα από 300 εκατομμύρια βιβλία να έχουν διατεθεί διεθνώς.

Η πολιτική επιστροφή και η σχέση με τη Μάργκαρετ Θάτσερ

Παρά την αποχώρησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Άρτσερ δεν εγκατέλειψε την πολιτική. Επέστρεψε δυναμικά στους Συντηρητικούς και στα μέσα της δεκαετίας του 1980 βρέθηκε στην κορυφή του κομματικού μηχανισμού ως αναπληρωτής πρόεδρος, την εποχή που στην Ντάουνινγκ Στριτ βρισκόταν η Μάργκαρετ Θάτσερ.

Η πολιτική του άνοδος ανακόπηκε το 1986, όταν παραιτήθηκε από τη θέση του μετά τη δημοσιοποίηση υπόθεσης που αφορούσε τη Μόνικα Κόγκλαν.

Το 1992 ο τότε πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ τον έκανε ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων, δίνοντάς του τον τίτλο του βαρόνου Άρτσερ του Γουέστον-σούπερ-Μερ.

Λίγα χρόνια αργότερα επιχείρησε ακόμη μία μεγάλη πολιτική επιστροφή. Το 1999 επελέγη ως υποψήφιος των Συντηρητικών για τη δημαρχία του Λονδίνου, όμως αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την κούρσα όταν ήρθαν στο φως νέα στοιχεία σχετικά με παλαιότερη δικαστική υπόθεση.

Η καταδίκη που σημάδεψε τη δημόσια ζωή του

Η μεγαλύτερη κρίση της πολιτικής του σταδιοδρομίας ήρθε το 2001, όταν καταδικάστηκε για ψευδορκία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Η υπόθεση είχε τις ρίζες της σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει το 1987 εναντίον της εφημερίδας Daily Star. Τότε είχε κερδίσει αποζημίωση 500.000 λιρών, ωστόσο χρόνια αργότερα αποκαλύφθηκαν στοιχεία που οδήγησαν σε νέα δικαστική διαδικασία.

Το 2001 κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Εξέτισε περίπου τη μισή ποινή και αποφυλακίστηκε το 2003.

Ακόμη και η περίοδος της φυλακής μετατράπηκε αργότερα σε συγγραφικό υλικό. Ο Άρτσερ κατέγραψε τις εμπειρίες του σε ημερολόγια που κυκλοφόρησαν σε τρεις τόμους, περιγράφοντας τη ζωή του στο βρετανικό σωφρονιστικό σύστημα.

Μετά την αποφυλάκισή του συνέχισε να γράφει με εντυπωσιακούς ρυθμούς, διατηρώντας ένα μεγάλο διεθνές αναγνωστικό κοινό παρά τις περιπέτειες που είχαν πλήξει τη δημόσια εικόνα του.

Παρέμεινε μέλος της Βουλής των Λόρδων για περισσότερα από 25 χρόνια και αποχώρησε το 2024.

Η Μέρι Άρτσερ και η οικογένειά του

Σταθερή παρουσία στο πλευρό του για έξι δεκαετίες υπήρξε η σύζυγός του, Μέρι Άρτσερ, διακεκριμένη επιστήμονας με σπουδές στη Χημεία. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί όταν ήταν νέοι στην Οξφόρδη και παντρεύτηκαν το 1966.

Απέκτησαν δύο γιους, τον Γουίλιαμ και τον Τζέιμς, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί με τη μητέρα τους στο πλευρό του Άρτσερ και κατά τη διάρκεια ορισμένων από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του.

Ο συγγραφέας είχε επίσης αναπτύξει σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής δημόσιας ζωής. Μεταξύ αυτών ήταν και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, με την οποία είχε συνδεθεί φιλικά και είχε εμφανιστεί σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Η τελευταία εμφάνιση μία ημέρα πριν από τον θάνατό του

Μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του παρέμενε ενεργός συγγραφικά. Μόλις τον Ιανουάριο του 2026 είχε ανακοινώσει ότι το «Adam And Eve» θα αποτελούσε το τελευταίο του μυθιστόρημα.

Η HarperCollins γνωστοποίησε ότι μόλις την Κυριακή, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, είχε παραστεί σε εκδήλωση με αναγνώστες του στο Λονδίνο.

Στην ίδια εκδήλωση βρισκόταν και ο παρουσιαστής και συγγραφέας Γκάιλς Μπράντρεθ, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο Άρτσερ είχε χαρακτηρίσει το νέο του βιβλίο ως το τελευταίο της καριέρας του.

«Μόλις χθες έκανα μια εκδήλωση με τον Τζέφρι Άρτσερ για να γιορτάσουμε το νέο του μυθιστόρημα – είπε ότι επρόκειτο να είναι το τελευταίο του.

Ήταν σε καταπληκτική, γεμάτη ενέργεια διάθεση και γνώρισε εξαιρετική υποδοχή από μια κατάμεστη αίθουσα. Ήταν αστείος, γοητευτικός και αυτοσαρκαστικός – ένας σπουδαίος αφηγητής μέχρι το τέλος», έγραψε.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, δήλωσε ότι η είδηση του θανάτου του αποτέλεσε «ένα τεράστιο σοκ», εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της.

«Μου είχε στείλει ένα υπέροχο μήνυμα μόλις σήμερα [Δευτέρα] το πρωί και αποτελούσε πάντα μεγάλη πηγή ενθάρρυνσης για μένα προσωπικά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγε», ανέφερε.

Φόρο τιμής απέτισε και ο πρώην υπουργός των Συντηρητικών Ναντίμ Ζαχάουι, χαρακτηρίζοντας τον Άρτσερ «έναν εξαιρετικό άνθρωπο».

«Το χάρισμά του στην αφήγηση συνδυαζόταν με το χιούμορ, τη ζεστασιά και την αστείρευτη ενέργειά του. Η ζωή δεν ήταν ποτέ βαρετή με τον Τζέφρι», ανέφερε.

Η εκδότριά του και διευθύνουσα σύμβουλος της HarperCollins UK, Κέιτ Έλτον, χαρακτήρισε τη συνεργασία μαζί του «ένα από τα μεγάλα προνόμια της εκδοτικής μου ζωής».

«Ήταν ο μετρ της αφήγησης και το όνειρο κάθε επιμελητή – εξαιρετικά εργατικός, απόλυτα αφοσιωμένος στο να ολοκληρώνει τη μία εκδοχή μετά την άλλη, ώστε κάθε λέξη να είναι όσο το δυνατόν πιο τέλεια, και πραγματικός υποστηρικτής της ομαδικής φύσης των σπουδαίων εκδόσεων», πρόσθεσε.

Ο Τζέφρι Άρτσερ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Μέρι, και τους δύο γιους τους, Γουίλιαμ και Τζέιμς, καθώς και μια συγγραφική παρακαταθήκη που εκτείνεται σε περίπου πέντε δεκαετίες.