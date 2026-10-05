Νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Χούθι πραγματοποίησε ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία, αυτή τη φορά στην παράκτια επαρχία Χοντέιντα της Υεμένης, την ώρα που η σύγκρουση κλιμακώνεται και οι μάχες επικεντρώνονται σε περιοχές καθοριστικής σημασίας για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο συνασπισμός ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ναυτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον «στρατιωτικών στόχων» στην περιοχή της Χοντέιντα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας, Τούρκι αλ Μάλκι, ανέφερε μέσω Χ ότι κατά την επιχείρηση οι δυνάμεις του συνασπισμού «κατέστρεψαν αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πλεούμενα-καμικάζι και νάρκες», υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αποτράπηκε «σχεδιαζόμενη επίθεση» στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.

Σύμφωνα με τον συνασπισμό, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας και ειδικότερα του Μπαμπ αλ Μαντέμπ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για το διεθνές εμπόριο.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Αυγή της Υεμένης»

Τα πλήγματα στη Χοντέιντα αποτελούν μέρος μιας πολύ ευρύτερης στρατιωτικής κινητοποίησης εναντίον των Χούθι. Η υπό τη Σαουδική Αραβία συμμαχία συμμετέχει στην επιχείρηση «Αυγή της Υεμένης», την οποία έχει εξαπολύσει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας με στόχο την ανάκτηση εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Ο Τούρκι αλ Μάλκι γνωστοποίησε ότι 100 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, παρέχοντας παράλληλα συνεχή αεροπορική υποστήριξη στις κυβερνητικές δυνάμεις που μάχονται στο έδαφος.

Κατά τον ίδιο, από την έναρξη της επιχείρησης έχουν καταστραφεί 324 στόχοι «υψηλής αξίας», ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιοχή του Μπαμπ αλ Μαντέμπ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μεγάλη αντεπίθεση κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης, επιχειρώντας να ανακτήσουν περιοχές που είχαν περάσει στα χέρια των Χούθι.

Οι Χούθι απαντούν με επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Την ίδια ώρα, το κίνημα Ανσαραλά, περισσότερο γνωστό ως Χούθι και προσκείμενο στο Ιράν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τους αντάρτες, στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της Ανσαραλά, Γιαχία Σάρια, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις «είχαν στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ», ενώ ανέφερε ότι επλήγη επίσης «το διυλιστήριο της ARAMCO στη Ράμπιγ».

Οι Χούθι υποστήριξαν ακόμη ότι στο στόχαστρό τους βρέθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται καθώς οι μάχες έχουν ενταθεί σημαντικά στη δυτική Υεμένη, ιδιαίτερα γύρω από το Μπαμπ αλ Μαντέμπ. Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί κομβικό σημείο για τις διεθνείς εμπορικές και ενεργειακές μεταφορές.

Η Σαουδική Αραβία, από την πλευρά της, έχει διαμηνύσει ότι θεωρεί τις επιθέσεις των Χούθι απειλή για την επικράτεια, τις υποδομές και τους πολίτες της και ότι θα συνεχίσει να στηρίζει πολιτικά και στρατιωτικά τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.