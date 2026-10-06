Η πρώην πρωταγωνίστρια ταινιών ενηλίκων Λίντσεϊ Μπρουκ αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της στη βιομηχανία του πορνό, απαντώντας χωρίς περιστροφές στις ερωτήσεις που δέχθηκε από το κοινό στα social media.

Η Μπρουκ, η οποία εγκατέλειψε τη βιομηχανία το 2024, προσκάλεσε μέσω Threads τους ακολούθους της να τη ρωτήσουν «οτιδήποτε». Όπως είπε, οι συνεχείς ερωτήσεις που δεχόταν στα προσωπικά της μηνύματα την έκαναν να ανοίξει τη συζήτηση δημόσια. «Νομίζω ότι έχω κάτι γραμμένο στο μέτωπό μου που λέει ότι, επειδή έκανα πορνό, είμαι ανοιχτή να μιλήσω για το σεξ, τη σχέση σου, το σώμα σου, το σώμα μου», έγραψε.

Η ίδια δήλωσε ότι πέρασε 17 χρόνια στη βιομηχανία του πορνό, σύμφωνα με τη nypost. Όταν ρωτήθηκε για το καλύτερο και το χειρότερο μέρος ενός γυρίσματος, η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: «Το καλύτερο; Εμ… να τελειώσει. Το χειρότερο: να κάνεις σεξ με έναν εντελώς άγνωστο».

Η Μπρουκ αποκάλυψε ακόμη ότι έβγαζε περίπου 1.500 δολάρια ανά σκηνή, ποσό που, όπως είπε, «δεν είναι αρκετό». Τα πρώτα δέκα χρόνια γύριζε σκηνές σχεδόν καθημερινά, ενώ στη συνέχεια μόνο όταν χρειαζόταν.

Για το κατά πόσο η βιομηχανία είναι τόσο τοξική όσο λέγεται, απάντησε ότι υπάρχουν «καλές και κακές» πλευρές, όπως σε κάθε δουλειά. Υποστήριξε ότι είχε συνεργαστεί με εξαιρετικές εταιρείες, αλλά και ότι είχε εγκαταλείψει ορισμένα πλατό.

Σε ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, εκτίμησε ότι πιθανότατα θα επηρεάσει σημαντικά τη βιομηχανία, ενώ τάχθηκε κατά των deepfakes χωρίς συναίνεση. «Το να παίρνεις το πρόσωπο μιας γυναίκας χωρίς τη συγκατάθεσή της είναι το ίδιο παλιό πρόβλημα με νέα εργαλεία», είπε.

Απάντησε επίσης σε πιο προσωπικές ερωτήσεις: αν «μετράει» το μέγεθος, είπε «ναι και όχι», ενώ για το τι κάνουν οι ηθοποιοί όταν έχουν περίοδο κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, απάντησε ότι χρησιμοποιούν ειδικό σφουγγάρι περιόδου. Για σύνταξη και εργοδοτική συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, η απάντηση ήταν απλώς «όχι».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή της για το πώς ένιωθε πριν από τα γυρίσματα. Όταν ρωτήθηκε αν ήταν τόσο διεγερμένη ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί, απάντησε: «Καθόλου. Αποσυνδεόμουν από τον εαυτό μου. Έπαιρνα ναρκωτικά, άφηνα τον πραγματικό μου εαυτό πίσω και έμπαινα σε έναν ρόλο», είπε, παραδεχόμενη ότι άρχισε να χρησιμοποιεί ουσίες για να διαχειριστεί την πραγματικότητα της δουλειάς. «Τα ναρκωτικά το έκαναν πιο εύκολο. Τα χρησιμοποιούσα για να μη νιώθω στο πλατό και για να νιώθω όταν ήμουν στο σπίτι».

Μητέρα τριών παιδιών, η Μπρουκ προσπάθησε να εγκαταλείψει τη βιομηχανία μετά τη γέννηση καθενός από τα παιδιά της, όμως οι οικονομικές πιέσεις και το στίγμα που συνόδευε το επαγγελματικό παρελθόν της την οδηγούσαν ξανά πίσω, όπως ανέφερε.

Το 2024, λίγο πριν υπογράψει ακόμη ένα συμβόλαιο, πήρε θανατηφόρα δόση χαπιών, αλλά επέζησε. «Θα έπρεπε να είμαι νεκρή», έχει δηλώσει.

Έκτοτε είναι νηφάλια και αφιερώνει χρόνο στην ενημέρωση για την πραγματικότητα της βιομηχανίας. «Ολόκληρη η βιομηχανία βασίζεται σε ψευδαισθήσεις. Οι γυναίκες δεν θέλουν πραγματικά οι άνδρες να κάνουν όλα όσα υποδύονται στις ταινίες», έγραψε, προειδοποιώντας: «Όσο πιο απορυθμισμένος είσαι, τόσο πιο σφιχτά σε κρατά η μηχανή. Εγώ βγήκα από αυτήν… εσύ γιατί παραμένεις μέσα;»