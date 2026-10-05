Ένταση επικράτησε στη Βουλή του Κοσόβου, με διαδηλωτές όχι μόνο να μην αφήνουν βουλευτή να αποχωρήσει, αλλά και να τον σηκώνουν όρθιο, με σχετικό βίντεο να κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Πιο αναλυτικά, οι βουλευτές του Κοσόβου κλήθηκαν σε ψηφοφορία νομοσχεδίου που ρυθμίζει τα Ειδικά Τμήματα του Κοσόβου. Πρόκειται για ένα ειδικό δικαστικό σώμα με έδρα τη Χάγη που δημιουργήθηκε μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και δεν ελέγχεται από το Κόσοβο. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μείωση των αρμοδιοτήτων των Ειδικών Τμημάτων, αλλά και τον έλεγχό τους ως ένα βαθμό από το Κόσοβο, με αποτέλεσμα ο νόμος να έχει πλατιά απήχηση στους πολίτες.

Διαδηλωτές, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή του Κοσόβου για να εμποδίσουν τους βουλευτές να αποχωρήσουν και να αναγκαστούν να παραμείνουν για να ψηφίσουν.

Ο Φαχρούς Ρετζέπι, βουλευτής του Κινήματος Vetëvendosje (LVV) και καθηγητής στη Σχολή Ισλαμικών Σπουδών, επιχείρησε να φύγει, ανοίγοντας μάλιστα διάλογο με τους διαδηλωτές, καθώς πίστευε ότι δεν θα τον πειράξουν.

Τελικά, τον σήκωσαν όρθιο και τον πέταξαν πάνω από τα κιγκλιδώματα προς τη μεριά της Βουλής, φωνάζοντάς του να εισέλθει στο κτίριο.

Δείτε το βίντεο: