Ένας Αφγανός που εργαζόταν ως οδηγός ταξί στη Βρετανία, κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία ενός άνδρα, αλλά δεν πρόκειται να απελαθεί από τη χώρα, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν.

Ο 28χρονος Νταούντ Σαφί εισήλθε παράνομα στη Βρετανία το 2020 και δήλωσε ψευδώς ότι ήταν ανήλικος για να λάβει ευνοϊκή μεταχείριση.

Πέρυσι, στις 27 Οκτωβρίου για άγνωστο λόγο ο Σαφί άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο, επιτέθηκε στον σπιτονοικοκύρη του Σαχζάντ Φαρούκ και εφόσον δεν μπόρεσε να τον σκοτώσει ή να τον τραυματίσει, βγήκε στο δρόμο, όπου έβαλε στο στόχαστρο δύο άτομα που περνούσαν τυχαία από το σημείο, έγραψε το Sky News.

Ο Αφγανός μαχαίρωσε έναν 14χρονο και δολοφόνησε τον 49χρονο Γουέιν Μπρόντχερστ που εκείνη την ώρα έβγαζε βόλτα τον σκύλο του. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία και συνελήφθη μετά από λίγο, ενώ ομολόγησε τα πάντα, όχι όμως και το κίνητρο.

Στη δίκη που έγινε, εισαγγελέας και δικαστής τον έκριναν επικίνδυνο, αναφέροντας ότι έπραξε συνειδητά. Ωστόσο, ο δικηγόρος του ισχυρίστηκε ότι έπαθε ψυχωτικό επεισόδιο λίγες ώρες ή και μέρες πριν τις επιθέσεις.

«Είναι επικίνδυνος να παραμένει στη χώρα» είπε ο δικαστής που προέδρευσε στη δίκη, όμως με βάση τη νομοθεσία καταδίκασε τον 28χρονο σε εγκλεισμό για αόριστο χρονικό διάστημα σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Επιπλέον, το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα αποφασίσει αν ο Σαφί απελαθεί, με βρετανικά ΜΜΕ να χαρακτηρίζουν απίθανο το συγκεκριμένο σενάριο.