Με πρωτοφανείς τιμές, στρατιωτικές παρελάσεις και έκδηλη συγκίνηση υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα λείψανα του μεσαιωνικού ηγεμόνα τσάρου Σαμουήλ, έπειτα από την επίτευξη μιας ιστορικής συμφωνίας με την Ελλάδα που έκλεισε διαπραγματεύσεις δεκαετιών. Η επιστροφή του ιστορικού ηγέτη στη Σόφια έλαβε διαστάσεις εθνικού γεγονότος, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο που κατέχει στην εθνική ταυτότητα της γειτονικής χώρας.

Τα οστά του τσάρου Σαμουήλ, τα οποία είχαν ανακαλυφθεί πριν από περίπου έξι δεκαετίες στη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη βουλγαρική πρωτεύουσα.



Η επιχείρηση μεταφοράς περιελάμβανε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο συνοδεύτηκε από μαχητικά της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας αμέσως μόλις εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας από τα ελληνικά σύνορα.

Αυτές είναι οι εικόνες από την υποδοχή των οστών του τσάρου Σαμουήλ από τους Βούλγαρους. Μετά από 1000+ χρόνια η Βουλγαρία, μετά από διαπραγματευσεις με την Πατρίδα μας, πήρε πίσω τα οστά εντός εκ των ηγετών του λαού της. Είναι μία κίνηση που συμφέρει την Ελλάδα γεωπολιτικά όχι μόνο σε σχέση με τους γείτονές μας στα Βαλκάνια αλλά και προς χώρες που αρνούνται πεισματικά να μας επιστρέψουν Εθνικούς μας θησαυρούς πχ Μάρμαρα που η θέση τους είναι στην Ακρόπολη. Θετική η απόφαση της Κυβέρνησης, απολύτως παράλογο το να ασκείται η όποια κριτική από κάποιους. — Άκης Γαβριήλ (@g_akis) October 4, 2026

Το φέρετρο τοποθετήθηκε σε κεντρική πλατεία της Σόφιας, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πολίτες για να αποτίσουν φόρο τιμής. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, ενώ drones κάλυπταν συνεχώς τις εκδηλώσεις από αέρος.



Παράλληλα, καταγράφηκε μια σπάνια εικόνα πολιτικής ομοψυχίας, καθώς ηγέτες και εκπρόσωποι από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της χώρας παρέστησαν στην τελετή.

Ο τσάρος Σαμουήλ υπήρξε κορυφαίος πολεμιστής και αυτοκράτορας που συγκρούστηκε σκληρά με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην προσπάθειά του να επεκτείνει τα όρια του βασιλείου του. Μετά την ιστορική ήττα των δυνάμεών του, απεβίωσε το 1014.



Η επιστροφή των λειψάνων του στη Σόφια σφραγίζει μια μακρά περιόδο διπλωματικών επαφών μεταξύ Αθήνας και Σόφιας, γράφοντας έναν νέο κύκλο στις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών.

Μήνυμα ειρήνης και ευρωπαϊκής ενότητας από τον Ρούμεν Ράντεφ για τις σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας

Στην ανάγκη υπέρβασης των ιστορικών αντιπαλοτήτων και στην εμπέδωση της ειρήνης ως υπέρτατου αγαθού για τη γηραιά Ήπειρο εστίασε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της συγκινητικής τελετής.



Η τοποθέτησή του ανέδειξε μια νέα εποχή στις σχέσεις των λαών της Ευρώπης, όπου η κοινή πολιτισμική κληρονομιά και ο αμοιβαίος σεβασμός αντικαθιστούν τις εθνικές διαμάχες του παρελθόντος.

«Σήμερα εμείς, οι Ευρωπαίοι, μαθαίνουμε να διαβάζουμε την ιστορία με την επιθυμία να ανήκουμε όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στον πολιτισμό που μας ενώνει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βούλγαρος ηγέτης, δίνοντας το στίγμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής προοπτικής.



Η δήλωσή του αυτή λειτούργησε ως γέφυρα φιλίας, αφήνοντας πίσω τις σκιές των αιώνων που συχνά διέσπαζαν τη γειτονία των δύο κρατών.

Παράλληλα, ο Ρούμεν Ράντεφ επεσήμανε την κρισιμότητα της διατήρησης της ισορροπίας και της αρμονικής συνύπαρξης, τονίζοντας πως η Ευρώπη δεν πρέπει να ανοίγει ξανά παλιές πληγές. Αντίθετα, όπως σημείωσε, οφείλει να εργάζεται συστηματικά και αδιάκοπα για την ειρήνη.



Η τοποθέτηση αυτή αντανακλά την ωριμότητα των διμερών σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Σόφιας, υπογραμμίζοντας ότι οι θλιβερές σελίδες της ιστορίας μπορούν να μετατραπούν σε δίδαγμα για ένα σταθερό και ασφαλές κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοσης στη Θεσσαλονίκη με τον Ρούμεν Ράντεφ

Σε κλίμα συγκίνησης ολοκληρώθηκε η επιστροφή των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ στη Σόφια, μετά από επίσημη τελετή στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ.



Η διμερής συμφωνία προβλέπει την παράλληλη επιστροφή στην Ελλάδα θρησκευτικών κειμηλίων που είχαν αφαιρεθεί από ελληνικά μοναστήρια στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε πως τα κειμήλια δεν αποτελούν λάφυρα πολέμου, συνδέοντας την πρωτοβουλία με τη διεθνή εκστρατεία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.



Από την πλευρά του, ο Βούλγαρος ηγέτης σημείωσε ότι ο τσάρος Σαμουήλ πλέον ενώνει τους δύο λαούς και ενισχύει τη στρατηγική τους συνεργασία.