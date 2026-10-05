Σε μια πρωτοποριακή θεσμική πρωτοβουλία προχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι, θέτοντας νέα δεδομένα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπέβαλε επίσημη αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας να κατοχυρώσει νομικά τη φωνή της και να αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο παράνομης αναπαραγωγής ή παραποίησής της.



Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας “La Repubblica”, η Μελόνι κατέθεσε ένα ηχητικό ντοκουμέντο μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων.

Στην σύντομη αυτή ηχογράφηση η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης λέει μόνο “είμαι η Τζόρτζια Μελόνι”.



Είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πολιτικός ζητά να καταχωρηθεί η φωνή της, ως “ασπίδα” την από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις.



Την ίδια επιλογή έκαναν, πρόσφατα, η Ιταλίδα τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός και μεταγλωττιστής Λούκα Γουόρντ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.