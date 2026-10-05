Στο λιμάνι Ποτσάλο της Σικελίας συνελήφθη ένας Μαλτέζος που μετέφερε 300 χελώνες και 77 παπαγάλους στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ο Μαλτέζος θα πωλούσε παράνομα τα ζώα και επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πλοίο που αναχωρούσε από το λιμάνι.

Κτηνίατροι της ASP της Ραγκούσα έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν πως τα εξωτικά ζώα δεν είχαν τοποθετηθεί σε κατάλληλους χώρους, ενώ η θερμοκρασία για τη διαφύλαξη της υγείας τους δεν είχε ρυθμιστεί επαρκώς.

Η Επιχειρησιακή Ομάδα C.I.T.E.S. της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας της Κατάνια-Φοντανάροσα διαπίστωσε ότι μεταξύ των εξωτικών ζώων τα 76 ανήκουν σε είδη (Ara macao, Ara chloropterus, Ara ararauna, Cacatua roseicapilla και Cacatua alba) που προστατεύονται από τη Σύμβαση της Ουάσινγκτον για το διεθνές εμπόριο ζώων και φυτών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ειδών που προστατεύονται από την εν λόγω Σύμβαση.

#GdiF #Ragusa in collaborazione con @AdmGov sequestrati 377 animali esotici occultati in un’autovettura al porto di Pozzallo, 76 dei quali appartenenti a specie tutelate dalla Convenzione di Washington. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere https://t.co/yI4hrbvNZi — Guardia di Finanza (@GDF) October 5, 2026

Όλα τα ζώα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν σε εκτροφέα, ο οποίος εγγυήθηκε τη φροντίδα τους.

Ο Μαλτέζος παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία της Ραγκούζα, για τα αδικήματα της διατήρησης ζώων σε συνθήκες ασυμβίβαστες με τη φύση τους και που προκαλούν σοβαρά βάσανα, καθώς και για αδικήματα που προβλέπονται από τον Νόμο 150/1992, σχετικά με την εφαρμογή στην Ιταλία της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών ζώων και φυτών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.