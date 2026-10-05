Σε μια δραστική πολιτική κίνηση προχώρησε η Βουλή του Κοσόβου, εγκρίνοντας με συντριπτική πλειοψηφία 91 ψήφων το προσχέδιο νόμου που τροποποιεί τη λειτουργία του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης. Η κατεπείγουσα αυτή νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί την άμεση και σκληρή απάντηση της Πρίστινας στις πρόσφατες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, Χασίμ Θάτσι, καθώς και ακόμη τριών ηγετικών στελεχών του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), πυροδοτώντας νέες γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου, το Ειδικό Δικαστήριο επέβαλε ποινές κάθειρξης 25 ετών στον Χασίμ Θάτσι και τον Γιακούπ Κρασνίτσι για εγκλήματα πολέμου, ενώ ο Κάντρι Βέσελι και ο Ρετζέπ Σελίμι καταδικάστηκαν σε 18 και 13 χρόνια αντίστοιχα.



Το προσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε από το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα (PDK) και υποστηρίχθηκε από το κυβερνών Κίνημα Αυτοδιάθεσης (VV) του πρωθυπουργού ‘Αλμπιν Κούρτι, επιδιώκει να επιβάλει σημαντικούς περιορισμούς στο δικαστήριο. Μεταξύ των προτεινόμενων αλλαγών είναι ο περιορισμός της ανώτατης ποινής στα 15 έτη κάθειρξης, η δυνατότητα έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κοσόβου, η δυνατότητα απονομής χάριτος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας καθώς και η απαίτηση να εκτίονται οι ποινές εντός της επικράτειας του Κοσόβου.



Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε σε ατμόσφαιρα πολιτικής και κοινωνικής έντασης. Το PDK απείλησε ότι εάν δεν εγκριθεί το νομοσχέδιο δεν θα εξασφαλίσει απαρτία στη Βουλή για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας. Η θητεία της υπηρεσιακής προέδρου Αλμπουλένα Χατζίου λήγει αύριο, 6 Οκτωβρίου.



Έξω από το Κοινοβούλιο η ατμόσφαιρα παραμένει εκρηκτική. Διαδηλωτές οι οποίοι εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες διαμαρτύρονται για την καταδίκη των πρώην διοικητών του UCK έχουν αποκλείσει όλες τις εξόδους από το κτίριο απαιτώντας να συνεχιστεί η συνεδρίαση ώστε να ψηφιστεί σήμερα το νομοσχέδιο.



Για τη συντριπτική πλειονότητα των Κοσοβάρων Αλβανών, οι καταδικασθέντες δεν είναι εγκληματίες πολέμου αλλά ήρωες που ηγήθηκαν ενός δίκαιου απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στην καταστολή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς.



Το Ειδικό Δικαστήριο για το Κόσοβο (Kosovo Specialist Chambers) ιδρύθηκε το 2015 με έδρα τη Χάγη και λειτουργεί βάσει της νομοθεσίας του Κοσόβου, αλλά στελεχώνεται αποκλειστικά από διεθνείς δικαστές και εισαγγελείς.



Κύρια αποστολή του είναι η διερεύνηση και η εκδίκαση σοβαρών εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που φέρεται να διαπράχθηκαν από μέλη του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK) την περίοδο 1998-2000, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.