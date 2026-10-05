Έντονη ανησυχία προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος 28χρονης εργαζόμενης στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Πανώλης στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας. Οι ρωσικές αρχές καθησυχάζουν, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και οι αναλύσεις δεν έδειξαν πανώλη, ωστόσο αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που δηλώνει ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την υπόθεση.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα: «Παρατηρούμε και το παρακολουθούμε στενά. Δεν θεωρώ ότι αυτό αποτελεί λόγο ανησυχίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για ένα ταξίδι στην Ευρώπη.

"We’re watching and monitoring it closely." Secretary of State Marco Rubio confirms U.S. officials are closely tracking reports of a suspected plague breach at a Russian research laboratory. The concern follows reports that a Russian lab technician was infected and died, triggering localized quarantine measures in the region. U.S. health and security agencies are actively monitoring the potential risk of containment failure. "I don’t think it’s cause for alarm, but it is cause for focus and a cause to just keep an eye on. And we’re doing that." — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026

Αναφερόμενος στην ασφάλεια των αμερικανικών βάσεων, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην ασφάλεια όλων των βάσεών της, μετά τη σύλληψη πέντε ανδρών κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων.



Ο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε για την απόφαση των ΗΠΑ να απομακρύνουν τα βομβαρδιστικά τους B-1 από τη βρετανική βάση, δήλωσε ότι το υπουργείο Άμυνας ανακατανέμει συνεχώς τους πόρους εκεί όπου απαιτείται και ότι δεν θα συνέδεε άμεσα το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας με τη συγκεκριμένη κίνηση.



Πρόσθεσε ότι οι βρετανικές αρχές ήταν πολύ συνεργάσιμες στο θέμα αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.