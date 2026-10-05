Στις αεροπορικές εταιρείες απευθύνονται τώρα οι Χούθι, προειδοποιώντας ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, με τη στήριξη του Ριάντ, έχουν εξαπολύσει μεγάλη επίθεση κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο φορέας θαλάσσιου συντονισμού της Υεμένης, ο οποίος ελέγχεται από τους Χούθι, υποστήριξε ότι ο σαουδαραβικός εναέριος χώρος δεν θα είναι ασφαλής όσο συνεχίζεται αυτό που χαρακτήρισε «επιθετικότητα» της Σαουδικής Αραβίας. Πρόκειται για προειδοποίηση της οργάνωσης, όχι για ανακοίνωση κλεισίματος του εναέριου χώρου από τις αρμόδιες σαουδαραβικές αρχές.

Το μήνυμα προς το Ριάντ περνά από τις πτήσεις

Οι Χούθι συνδέουν ευθέως την προειδοποίησή τους με τη στρατιωτική εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη, δίνοντας στην αντιπαράθεση μια διάσταση που αφορά και τις πολιτικές πτήσεις.

Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Εκατοντάδες πλήγματα και μάχες κοντά σε κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε εκατοντάδες πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι. Είχε προηγηθεί, μία ημέρα νωρίτερα, η ανακοίνωση επίθεσης με διακηρυγμένο στόχο την ανακατάληψη του συνόλου της χώρας από τους φιλοϊρανούς μαχητές.

Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι κυβερνητικές δυνάμεις ανέφεραν προέλαση κοντά στα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ένα κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Οι Χούθι αμφισβήτησαν ότι οι αντίπαλοί τους κατέγραψαν εδαφικά κέρδη.

Η προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες διευρύνει τις ανησυχίες πέρα από τα μέτωπα της Υεμένης. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αντίδραση των σαουδαραβικών αρχών και των αερομεταφορέων, καθώς από τις αποφάσεις τους θα κριθεί αν η νέα κλιμάκωση θα επηρεάσει και τα δρομολόγια στην περιοχή.