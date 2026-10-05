Η Εσθονία μπορεί να διαθέτει μόνιμη δύναμη 4.200 στρατιωτών, ωστόσο προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, κάτι που μπορεί να συμβεί σε δύο με τέσσερα χρόνια από τώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Μέχρι να ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο εσθονικός στρατός ακολουθούσε το δόγμα να κρατήσει τη γραμμή του μετώπου, μέχρι να καταφθάσουν οι ενισχύσεις του ΝΑΤΟ, όπου θα αναλάμβαναν τα υπόλοιπα. Δεδομένων των νέων πολεμικών συνθηκών που αναδεικνύονται στην Ουκρανία όμως, σε συνδυασμό με τα προβλήματα και την έλλειψη συνοχής του ΝΑΤΟ, αυτό το σχέδιο εγκαταλείφθηκε.

Ο εσθονικός στρατός λοιπόν εξέτασε την άμυνα σε βάθος, δηλαδή να παραχωρήσει εδάφη στους Ρώσους σε περίπτωση εισβολής και μέσω μικρών ευκίνητων μονάδων να προκαλέσει τεράστιες απώλειες με τακτικές ανταρτοπολέμου στις ρωσικές μονάδες, αυτό που έπραξε και η Ουκρανία μέχρι την πρώτη της αντεπίθεση το καλοκαίρι του 2022.

Ωστόσο, η πραγματικότητα έδειξε ότι οι απώλειες, αν και μεγάλες, δεν είναι αρκετές να σταματήσουν τον ρωσικό στρατό, ενώ η Ρωσία είναι διατεθειμένη να υπερασπιστεί κυριολεκτικά κάθε εκατοστό εδάφους που καταλαμβάνει, ακόμη κι αν έχουν καταστραφεί τα πάντα πάνω του, είπαν στους FT Εσθονοί αξιωματούχοι.

Έτσι, οι εσθονικές Ένοπλες Δυνάμεις υιοθέτησαν ένα νέο και τελείως διαφορετικό δόγμα για την περίπτωση που η Ρωσία αποφασίσει να εισβάλει. Ο στρατός αντί να υποχωρήσει, θα προσπαθήσει να κρατήσει το μέτωπο στα σύνορα μέσω οχυρωματικών έργων, ενώ ταυτοχρόνως θα πραγματοποιηθούν χτυπήματα βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Εσθονία διαθέτει 4.200 επαγγελματίες στρατιώτες και εκπαιδευμένη εφεδρική δύναμη έως 230.000 στρατιωτών, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο του πληθυσμού της. Σε περίπτωση πολέμου ή ακόμη και πριν από αυτόν, τα αμυντικά σχέδια προβλέπουν την ενίσχυση της δύναμης με 39.500 εφέδρους υψηλής ετοιμότητας, καθένας από τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε λίγες ώρες σε συγκεκριμένη μονάδα με την οποία έχει εκπαιδευτεί. Επιπλέον, άλλοι 40.000 εκπαιδευμένοι έφεδροι θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για ανάπτυξη χωρίς προκαθορισμένη μονάδα.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σύνορα και να κερδίσουμε από τις πρώτες μάχες», δήλωσε ο συνταγματάρχης Τάρμο Κούντλα, διοικητής της 1ης Ταξιαρχίας της Εσθονίας, της βασικής μάχιμης δύναμης της χώρας.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η μονάδα του θα μετακινηθεί μόνιμα από την Τάπα στη Γιόχβι, μόλις 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, όπου κατασκευάζονται εκτεταμένες νέες εγκαταστάσεις για τη στέγαση των στρατιωτών. «Η αποτροπή δεν λειτουργεί», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της εσθονικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. «Η κρίσιμη περίοδος για να το αντιμετωπίσουμε, για όλους εμάς στις χώρες της Βαλτικής, είναι τα επόμενα ένα έως τέσσερα χρόνια».

Επιπλέον, η Εσθονία ενισχύει τις στρατιωτικές της δαπάνες, οι οποίες φέτος αυξήθηκαν κατά 42%, στα 2,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ενδεικτικά, τον τελευταίο χρόνο υπέγραψε συμβάσεις για την απόκτηση εννέα αμερικανικής κατασκευής συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων HIMARS, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων M57 με εμβέλεια έως 300 χιλιόμετρα, καθώς και εννέα νοτιοκορεατικών συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών Chunmoo με παρόμοια εμβέλεια.

Ένας ανώτερος αξιωματικός που υπηρετεί στην Τάπα επισήμανε ότι η Αγία Πετρούπολη βρίσκεται σε απόσταση μόλις 260 χιλιομέτρων. «Βρισκόμαστε στη διαδικασία που αλλάζουμε τα πάντα», δήλωσε αξιωματούχος αρμόδιος για τη στρατιωτική πολιτική στο υπουργείο Άμυνας της Εσθονίας. «Η πραγματικότητα είναι ότι ο αμυντικός σχεδιασμός της Εσθονίας παρέμεινε ο ίδιος τα τελευταία 10 χρόνια. Όμως η Ρωσία ήδη σχεδιάζει να διπλασιάσει τις δυνάμεις της απέναντι από τα σύνορά μας».