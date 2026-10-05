Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τον άγριο ξυλοδαρμό ντελιβερά σε δρόμο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, το βίντεο δημοσιεύτηκε από το RoadReportCY και το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:45 την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, την ώρα που οχήματα περίμεναν σε φωτεινό σηματοδότη.

Στο βίντεο φαίνεται ο διανομέας δίπλα στην πεσμένη μηχανή του και στον εξοπλισμό του, ενώ στο σημείο βρίσκεται σταματημένη μια μαύρη BMW X3. Ακολουθεί συμπλοκή δίπλα στο όχημα, η οποία συνεχίζεται στη νησίδα του δρόμου.

Στις εικόνες καταγράφονται χτυπήματα και κλωτσιές σε βάρος του διανομέα, ενώ στη συνέχεια εμπλέκεται και δεύτερο άτομο.

Δείτε το βίντεο: