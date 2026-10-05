Ένα πολύ πρωτότυπο και σύμφωνο με τα πρότυπα που επιβάλλει η εποχή και η τεχνολογία βρήκαν οι Έλληνες κάτοικοι του πριγκιπάτου του Μονακό προκειμένου να είναι μονίμως συνδεδεμένοι με τα όσα συμβαίνουν στην εκεί Ελληνική παροικία .



Δημιούργησαν με την βοήθεια ειδικών τεχνικών ένα app που αρχικά έφερε τον τίτλο CHM (Communauté Hellénique de Monaco) «Mobile APP of the Community». Στην εφαρμογή περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων Membership Card, Announcements και Partners. Η εφαρμογή στην αρχική της μορφή στο Google Play καταγραφόταν ως «CHM – Communaute Hellenique MC».



Σήμερα ωστόσο ανακοινώθηκε η κυκλοφορία της νέας, και πλήρως επανασχεδιασμένης εφαρμογής «CHM Monaco» για κινητά, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στο App Store (iPhone) όσο και στο Google Play (Android).



Όπως γνωστοποιήθηκε η νέα έκδοση, που είναι κατασκευασμένη από την αρχή, είναι ταχύτερη, πιο σύγχρονη και πιο ισχυρή από ποτέ ενώ διαθέτει ανανεωμένο σχεδιασμό, ομαλότερη λειτουργία και μια ολοκαίνουργια σειρά δυνατοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν την Ελληνική κοινότητα πιο κοντά.



Ανάμεσα στα νέα στοιχεία που περιλαμβάνει τον νέο εντυπωσιακό app είναι ένα

πλήρως επανασχεδιασμένο περιβάλλον χρήσης, πιο «καθαρό», γρήγορο και εύχρηστο, την ψηφιακή κάρτα μέλους για επίδειξη σε εκδηλώσεις και χώρους συνεργατών, περιήγηση σε νέα και επερχόμενες εκδηλώσεις της κοινότητας, με πλούσιες συλλογές φωτογραφιών, την ανακάλυψη αποκλειστικών προνομίων από τους συνεργάτες της Ελληνικής Κοινότητας στο Μονακό, καθώς και την λειτουργία επισκέπτη (guest mode), ώστε φίλοι και υποψήφια μέλη να μπορούν να εξερευνήσουν την εφαρμογή πριν εγγραφούν.



Ακολουθώντας τους γρήγορους ρυθμούς της εποχής η εφαρμογή της Ελληνικής Κοινότητας του Μονακό θα εντάξει τους επόμενους μήνες «Ειδοποιήσεις» (push) ώστε οι κάτοχοι του app να ενημερώνονται πρώτοι για τις νέες εκδηλώσεις, προσφορές συνεργατών και σημαντικές ανακοινώσεις της κοινότητας, απευθείας στο κινητό τους.

Θα μπορούν επίσης σε λίγο καιρό να εντάξουν φωτογραφίες προφίλ ώστε να εξατομικεύουν οι χρήστες τον λογαριασμό τους. Ενώ θα ενταχθεί επίσης υποστήριξη για «Apple Wallet & Google Wallet» όταν προστεθεί η κάρτα μέλους «CHM» στο ψηφιακό πορτοφόλι των κινητών τηλεφώνων των χρηστών της εφαρμογής για ακόμα πιο γρήγορη πρόσβαση.