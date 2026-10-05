Ο Ιβάν Μίλατ, ένας από τους πιο διαβόητους serial killers της Αυστραλίας, ίσως συνδέεται με ακόμη 31 δολοφονίες, υπονοούν τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Ο Μίλατ, που πέθανε το 2019 σε νοσοκομείο της Αυστραλίας, συνελήφθη το 1994 και καταδικάστηκε το 1996 σε επτά διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης για τις δολοφονίες επτά ταξιδιωτών με σακίδια, των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν στο δάσος του Μπελάνγκλο από το 1980 έως και το 1990.

Ο Τζέρεμι Μπάκιγχαμ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής της Νέας Νότιας Ουαλίας που διερευνά τις ανεξιχνίαστες δολοφονίες και τις υποθέσεις μακροχρόνια αγνοουμένων, δήλωσε στα ΜΜΕ πως η επανεξέταση των στοιχείων υπονοεί ότι ο Μίλατ είχε μεγαλύτερη εγκληματική δράση από αυτήν που φαντάζονταν οι αρχές.

Συγκεκριμένα, φέρεται να εμπλέκεται σε 17 ανεξιχνίαστες δολοφονίες και σε 14 υποθέσεις αγνοουμένων, υποθέσεις που συνέβησαν από το 1970 μέχρι και λίγο πριν τη σύλληψή του, έγραψε η ιστοσελίδα news.com.au.

Η επανεξέταση των στοιχείων έδειξε ότι πιθανώς ο Μίλατ δεν έδρασε μόνος του, αλλά μαζί με τουλάχιστον έναν συνεργό, όπως και ότι κάτι συνέβη, με αποτέλεσμα να αναπτύξει τον συγκεκριμένο τρόπο δράσης.

«Τη δεκαετία του 1970 είναι ένας κοινός εγκληματίας, μέχρι που το ’80 αρχίζει να σκοτώνει ταξιδιώτες που κουβαλούν σακίδια, χρησιμοποιώντας μαχαίρια, μέχρι και τουφέκια. Προφανώς δεν το αποφάσισε από τη μία μέρα στην άλλη. Είτε κάτι έγινε και αποφάσισε να διαπράξει αυτές τις δολοφονίες, είτε δρούσε ανέκαθεν έτσι και η αστυνομία δεν το είχε αντιληφθεί», δήλωσε ο Τζέρεμι Μπάκιγχαμ.

Επίσης, σύμφωνα με την επανεξέταση των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο Μίλατ μπορούσε να συλληφθεί πολύ πριν κορυφωθεί η εγκληματική του δράση.

Ο Μίλατ στις αρχές της δεκαετίας του ’70 κατηγορήθηκε για βιασμό, διέφυγε στη Νέα Ζηλανδία και όταν επέστρεψε το 1976 δικάστηκε για βιασμό άλλης γυναίκας, όπου αθωώθηκε, γιατί φέρεται ο δικηγόρος του την προηγούμενη μέρα να επισκέφθηκε το σπίτι του θύματος, το οποίο είτε απείλησε, είτε έπεισε με άλλο τρόπο για να μη καταθέσει.

Η υπόθεση του Ιβάν Μίλατ επανεξετάζεται, όπως και άλλες υποθέσεις στην Αυστραλία, καθώς η αστυνομία προσπαθεί να αναδιοργανωθεί μετά από κατηγορίες ότι δεν δρούσε σωστά για δεκαετίες, με αποτέλεσμα να μην έχουν συλληφθεί αρκετοί ένοχοι ή να μην έχουν εξιχνιαστεί όλα τα εγκλήματά τους.