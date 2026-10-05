Ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Ούλαντουλα της Αυστραλίας, περίπου 226 χιλιόμετρα νότια του Σίδνεϊ, άφησε πίσω του ζημιές και εικόνες που οι κάτοικοι δύσκολα θα ξεχάσουν.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, στην παραθαλάσσια πόλη της Νέας Νότιας Ουαλίας. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μετέδωσε το ABC, επλήγησαν 15 ακίνητα και δύο σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση, αναγκάζοντας τους ενοίκους τους να αναζητήσουν προσωρινή στέγη σε συγγενείς και φίλους. Παρά τις καταστροφές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Extremely rare tornado makes ground on the NSW south coast. Multiple trees are down and debris is covering the road on Green Street in Ulladulla after a strong storm passed through the area. In images and footage from locals you can see the funnel forming. No serious injuries have been reported. — Pacific Wire (@JMChyno) October 3, 2026

Ο ουρανός σκοτείνιασε και τα τραπέζια άρχισαν να φεύγουν

Τα βίντεο αποτυπώνουν πόσο απότομα άλλαξε το σκηνικό. Σε καφέ της περιοχής, εργαζόμενοι προσπαθούσαν να μαζέψουν τον εξωτερικό εξοπλισμό, προτού ο δυνατός άνεμος και η βροχή παρασύρουν τραπέζια, καρέκλες και ομπρέλες.

Ιδιοκτήτης καφέ περιέγραψε στο ABC ότι ο ουρανός σκοτείνιασε και όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα, ώστε δεν υπήρξε χρόνος να αντιδράσουν. Το κατάστημα χρειάστηκε να κλείσει νωρίτερα για να καθαριστούν τα σπασμένα πιάτα και ποτήρια.

TORNADO EN AUSTRALIA 🌪️ 🇦🇺 Una persona tomando su café tranquilamente fue sorprendido por una súbita tormenta en Ulladulla, en el estado de Nueva Gales del Sur. Mas tarde el dueño lo describió como una microrráfaga descendente o microburst Créditos 🎥 @ jackirelands Vía @Arab_Storms — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 3, 2026

Πήγε να αγοράσει φαγητό και είδε δέντρο να πέφτει στο αυτοκίνητό της

Ανάμεσα στις μαρτυρίες που μετέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ξεχωρίζει εκείνη μιας γυναίκας που είχε αφήσει το αυτοκίνητό της για να αγοράσει φαγητό στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Από εκεί είδε ένα δέντρο να πέφτει πάνω στο όχημά της.

Σε άλλα σημεία, ο άνεμος ξήλωσε στέγες και πινακίδες, ενώ δέντρα και κλαδιά έπεσαν σε σπίτια και αυτοκίνητα. Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της πολιτείας, SES, δέχθηκε 34 κλήσεις για βοήθεια στην Ούλαντουλα, με συνεργεία από άλλες περιοχές να ενισχύουν την επιχείρηση.

🇦🇺 AUSTRALIA | SEVERE STORMS & TORNADO | 3 OCT 2026 Severe storms have battered parts of New South Wales, bringing torrential rain, flash flooding, hail and damaging winds. Sydney experienced sudden street flooding, while a confirmed tornado struck Ulladulla, damaging roofs, trees and infrastructure. Emergency services received more than 100 calls for assistance. Thinking of everyone affected. Please stay safe and follow local emergency advice. 🙏 #Australia #Sydney #Ulladulla #NSW #SevereWeather #Tornado — Thoughts of Zoe ✝️💜🛐 (@bheavs17) October 3, 2026

Το ασυνήθιστο ήταν ότι πέρασε μέσα από τη γειτονιά

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε τον ανεμοστρόβιλο, τονίζοντας πόσο ασυνήθιστο είναι να παρατηρείται ένα τέτοιο φαινόμενο σε τόσο κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας που επικαλείται το AFP, στη χώρα καταγράφονται περίπου 50 ανεμοστρόβιλοι τον χρόνο.

Το περιστατικό συνέπεσε με ισχυρές καταιγίδες στην ανατολική και νότια Αυστραλία. Στο Σίδνεϊ, οι έντονες βροχοπτώσεις του Σαββάτου προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους.

Για τους κατοίκους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, πάντως, η ιστορία συνεχίζεται και μετά τα εντυπωσιακά βίντεο. Το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου ήταν σύντομο· η επιστροφή στην καθημερινότητα περνά πλέον από την αποκατάσταση των ζημιών.