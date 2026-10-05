Μια 34χρονη μεσίτρια από την Καλιφόρνια συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), καθώς κατηγορείται για διενέργεια κατασκοπείας προς όφελος της Κίνας. Η Ουανγίνγκ Τσανγκ, γνωστή και ως «Χέδερ», συνελήφθη από τις ομοσπονδιακές αρχές την Κυριακή, την ώρα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Σαγκάη.



Η ύποπτος, η οποία διαμένει στο Ίρβαϊν της κομητείας Όραντζ, κατηγορείται ότι συνεργαζόταν με καθοδηγητές από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, έχοντας ως κύριο στόχο την παρακολούθηση του γιου του προέδρου της Ταϊβάν, Τσινγκ-Τε Λάι.

«Έχουμε πρόβλημα με το γεγονός ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί Κινεζοαμερικανούς για τους δικούς του σκοπούς στην Καλιφόρνια», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας Μπιλ Εσάιλι.

Η Κινέζα πράκτορας συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX) την ώρα που προσπαθούσε να αναχωρήσει για την Κίνα

«Τους χρησιμοποιούν για τις δικές τους εξωτερικές υποθέσεις επειδή παίζουν το μακροπρόθεσμο παιχνίδι για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντί μας. Δεν κατασκόπευε εμάς, υποτίθεται ότι διεξήγαγε μια εκστρατεία εκ μέρους του Πεκίνου».

Τα γραπτά γραπτά μηνύματα και οι φωτογραφίες ντοκουμέντο

Η ποινική προσφυγή που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI αποκαλύπτει γραπτά μηνύματα μεταξύ της Τσανγκ και άλλων εικαζόμενων πρακτόρων, τα οποία αφορούσαν την παρακολούθηση του Τινγκ-Γιου Λάι στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον, όπου εργάζεται για τον τεχνολογικό κολοσσό Philips.



Φωτογραφικό υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε την Τσανγκ να βρίσκεται μέσα σε όχημα μαζί με συνεργό, βγάζοντας φωτογραφίες από το σπίτι και στενούς συγγενείς του στόχου.

The FBI arrested a suspected Chinese agent at Los Angeles International Airport after she allegedly surveilled the Taiwanese president’s U.S.-based son, law enforcement sources told CBS News. Wanying "Heather" Zhang, an Irvine, California, realtor, was cuffed by federal law enforcement on Sunday before she boarded a flight to Shanghai, China, from LAX, on a charge of acting as an unregistered agent of a foreign government. https://t.co/m4K6Evbyui — CBS News (@CBSNews) October 5, 2026

Το περιστατικό αποτελεί το τελευταίο σκάνδαλο κατασκοπείας που συνταράσσει την Καλιφόρνια, λίγους μήνες μετά την εμπλοκή της πρώην δημάρχου της Αρκάδια σε εκστρατεία ψευδών ειδήσεων.



Η υπόθεση εκτυλίσσεται εν μέσω οξυμένων εντάσεων μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, με Αμερικανούς αξιωματούχους να εκφράζουν φόβους για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση του Πεκίνου στο νησί το επόμενο έτος.

Η παρακολούθηση στο Σιάτλ και οι επαφές μέσω WeChat

Η Τσανγκ, η οποία εργαζόταν σε εταιρεία ακινήτων μαζί με τον σύζυγό της, Εντρίκ Ντινγκ, ταξίδεψε στο Σιάτλ τον Σεπτέμβριο του 2025. Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση του FBI, οι ερευνητές ανέκτησαν συνομιλίες WeChat από τον λογαριασμό iCloud της ύποπτης, οι οποίες αποδεικνύουν την επικοινωνία της με δύο πρόσωπα που θεωρούνται Κινέζοι αξιωματούχοι.

Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής μηνυμάτων τον Σεπτέμβριο του 2025, η Τσανγκ ανέφερε στον Κινέζο αξιωματούχο ότι είδε τον γιο του προέδρου της Ταϊβάν. «Είναι αυτός ο νεαρός», έγραψε χαρακτηριστικά.



Όταν ο αξιωματούχος ρώτησε αν ήταν διαθέσιμη για ηχητική κλήση, εκείνη απάντησε ότι καταγράφει βίντεο, ενώ βρισκόταν έξω από την κατοικία του στο Σιάτλ.

Η 34χρονη Ουανγίνγκ Τσανγκ, γνωστή και ως “Χέδερ”, που συνελήφθη βάσει ομοσπονδιακού κατηγορητηρίου για δράση ως μη εγγεγραμμένη πράκτορας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

«Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η Τσανγκ ταξίδεψε στο Σιάτλ το 2025 και, υπό τις οδηγίες αξιωματούχων της ΛΔΚ, παρακολουθούσε στενό συγγενή Ταϊβανέζου αξιωματούχου, στέλνοντας φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες πινακίδων κυκλοφορίας σε αυτούς τους αξιωματούχους», ανέφερε ο Εσάιλι.



«Συντόνισε το ταξίδι με έναν συνεργάτη και χρησιμοποίησε τεχνικές συνωμοτικότητας για να αποφύγει τον εντοπισμό. Ποτέ δεν ειδοποίησε τον Γενικό Εισαγγελέα ότι ενεργούσε για ξένη κυβέρνηση, κάτι που αποτελεί ομοσπονδιακό αδίκημα».

Οι συναντήσεις στο Πεκίνο και οι προηγούμενες υποθέσεις

Οι επαφές της Τσανγκ με τους αξιωματούχους χρονολογούνται από τον Σεπτέμβριο του 2022. Σε παλαιότερο μήνυμα, η ίδια ρωτούσε: «Σε ποιο γραφείο του υπουργείου είστε είπαμε;», υποδηλώνοντας τη γνώση της για τη σύνδεση του συνομιλητή με την κινεζική κυβέρνηση.



Τον Μάρτιο του 2025, προγραμματίζοντας ταξίδι στο Πεκίνο, έγραψε: «Θα πάω στο Πεκίνο. Ας οργανώσουμε μια μικρή συγκέντρωση. Χα».

CHINESE FOREIGN AGENT ARRESTED AT LAX AS SHE TRIED TO BOARD FLIGHT TO CHINA — AND SHE’S A NATURALIZED U.S. CITIZEN. Federal agents arrested Wanying Zhang at LAX as she tried to board. https://t.co/QBmf39sa7A — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) October 5, 2026

Οι επικοινωνίες συνεχίστηκαν έως τον Αύγουστο του 2025, λίγο πριν το ταξίδι παρακολούθησης στο Σιάτλ, όπου έγραφε: «Θα είμαι απασχολημένη με τη δουλειά στο Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα. Πιθανότατα θα πάω στο Σιάτλ την επόμενη εβδομάδα».

Η σύλληψη της Τσανγκ προστίθεται σε μια σειρά σοβαρών υποθέσεων κινεζικής επιροής στην πολιτεία. Τον περασμένο Μάρτιο, η πρώην δήμαρχος της Αρκάδια, Αϊλίν Ουάνγκ, ομολόγησε την ενοχή της για παράνομη δράση ως πράκτορας της ΛΔΚ, έχοντας προωθήσει προπαγάνδα μέσω πλαστής ιστοσελίδας ειδήσεων.



Παράλληλα, τον Αύγουστο, αποκαλύφθηκαν φάκελοι του FBI που εμπλέκουν τον πρώην βουλευτή Έρικ Σγουάλγουελ σε υποθέσεις ομοσπονδιακού ενδιαφέροντος σχετικά με επαφές του με την εικαζόμενη Κινέζα κατάσκοπο, Κριστίν Φανγκ, σύμφωνα με την New York Post.