Η πρόσβαση στον λογαριασμό X της Βρετανίδας ανταποκρίτριας του Sky News στην Τουρκία, Άλεξ Κρόφορντ, αποκλείστηκε σήμερα, επιβεβαίωσε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας την οποία οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφει ως «κύμα λογοκρισίας που έχει γίνει τσουνάμι».

Η Κρόφορντ τόνισε ότι έλαβε δύο ειδοποιήσεις, η μία σήμερα, πριν ο λογαριασμός της καταστεί μη προσβάσιμος. Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο «θα αμφισβητήσει (την απόφαση), κατ’ αρχήν», δήλωσε.

Ο λογαριασμός της Βρετανίδας δημοσιογράφου ήταν μεταξύ εκείνων που έγιναν στόχος τον Σεπτέμβριο από τη δικαιοσύνη σε έρευνα «για προσβολή δημόσιας αιδούς», σύμφωνα με την οργάνωση IFÖD (Ένωση για την Ελευθερία της Έκφρασης).

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, η ισλαμιστική-συντηρητική κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεξάγει μια ευρεία εκστρατεία καταστολής κατά συλλόγων, οργανώσεων και ενώσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με την ονομασία: «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής».

Σύμφωνα με την IFÖD, τουλάχιστον 1.275 λογαριασμοί στην πλατφόρμα X κατέστησαν μη προσβάσιμοι τον Σεπτέμβριο. «Ο αριθμός των λογαριασμών που μπλοκαρίστηκαν σε έναν μόνο μήνα έχει ξεπεράσει το σύνολο ολόκληρου του προηγούμενου έτους», τόνισε η IFÖD στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, καταγγέλλοντας μια «ψηφιακή απομόνωση».

Συνολικά 995 λογαριασμοί στο Χ είχαν ήδη αποκλειστεί το 2025, μια χρονιά που σημαδεύτηκε από τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, που πυροδότησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που είχε βιώσει η Τουρκία εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Πολλοί άλλοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί από το 2024, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Μερσίνης για φερόμενη ως διαφθορά την περασμένη εβδομάδα.

Η τρέχουσα εκστρατεία καταστολής των αρχών εκτείνεται πέρα και από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

«Ο αποκλεισμός έχει εξαπλωθεί σε ένα πολύ ευρύ φάσμα φορέων», σε δημοσιογράφους και ποικίλα μέσα ενημέρωσης, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γυναικείες οργανώσεις, ακαδημαϊκούς, οικονομολόγους και πολιτικούς και θρησκευτικούς κύκλους, πρόσθεσε η IFÖD. «Το κύμα λογοκρισίας έχει γίνει τσουνάμι», ανέφερε.

Η Ένωση τονίζει ότι και άλλοι λογαριασμοί έχουν λογοκριθεί για φερόμενη ως «παραπληροφόρηση», «υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας», «χειραγώγηση» ή φιλοϊσραηλινή προπαγάνδα.

Την περασμένη Τετάρτη, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού ιστότοπου T24, κατηγορώντας τον ότι δημοσίευσε 118 άρθρα «προπαγάνδας ΛΟΑΤΚΙ+» μέσα σε ένα χρόνο.

Η Μπουσέ Σογκουτλού, συντάκτρια στο τμήμα διεθνών ειδήσεων του T24, χαρακτήρισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το κλείσιμο «επίθεση στην ίδια τη δημοσιογραφική δραστηριότητα».

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ εκστρατεία της, παρά τις διαμαρτυρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών διεθνών ΜΚΟ.

«Ένα κράτος δεν μπορεί να κυβερνάται με αυτόν τον τρόπο», διαμαρτυρήθηκε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ. «Ποτέ δεν υποταχθήκαμε σε αυτή την καταστολή, σε αυτή την αυταρχική νοοτροπία και ποτέ δεν θα υποταχθούμε ποτέ», είπε.