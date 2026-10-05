Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κεντρικό και ανατολικό Λονδίνο, όταν αιφνιδιαστική διακοπή ρεύματος βύθισε στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η βλάβη που προκάλεσε το μπλακ άουτ εκδηλώθηκε στο υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας χωρίς παροχή συνολικά 32 διαφορετικούς ταχυδρομικούς κώδικες και προκαλώντας αλυσιδωτά προβλήματα στην καθημερινότητα της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η διακοπή ξεκίνησε στις 10:32 το πρωί και επηρέασε εντονότερα την ευρύτερη περιοχή του Σόρντιτς. Η εικόνα στην πόλη άλλαξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

BREAKING – Major power cut hits London, thousands affected https://t.co/pLyTMEEBoD — Cedar News (@cedar_news) October 5, 2026

Στις αποβάθρες του πολυσύχναστου σταθμού London Liverpool Street οι μεγάλες οθόνες ενημέρωσης του κοινού έσβησαν ξαφνικά, ενώ σε εκατοντάδες γραφεία η παραγωγική διαδικασία διακόπηκε απότομα.



Υπολογιστές έκλεισαν, το ασύρματο δίκτυο ίντερνετ κατέρρευσε και οι εργαζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη παράλυση των τεχνολογικών υποδομών.

Central #London hit by #mass #powercut with 32 postcodes affected! https://t.co/Clk9XRujXW — G. Murray-Dinsmore (@MsGenevieveMD) October 5, 2026

Η κινητοποίηση του διαχειριστή του δικτύου, της UK Power Networks, ήταν άμεση. Μόλις δεκαπέντε λεπτά μετά την εκδήλωση του προβλήματος, οι τεχνικοί άρχισαν να ανακατευθύνουν την ηλεκτροδότηση μέσω εναλλακτικών γραμμών.

Rail disruption expected after station’s power cut https://t.co/2yneFjH5Xn — BBC Dorset (@BBCDorset) October 5, 2026

Με αυτόν τον τρόπο επανήλθε αρχικά το ρεύμα σε 4.989 νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους, περιορίζοντας την έκταση της αναστατώσεως. Στη συνέχεια, οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίστηκαν με ταχείς ρυθμούς.



Στην περιοχή με ταχυδρομικό κώδικα E8 και στις γειτονικές συνοικίες η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως στις 11:32, ενώ έως τις 12:09 το πρόβλημα είχε λυθεί στο σύνολο των πληγεισών περιοχών.



Η εταιρεία κατάφερε έτσι να ολοκληρώσει τις επισκευές νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της, οι οποίες τοποθετούσαν την πλήρη επαναφορά έως τη μία το μεσημέρι.



Η UK Power Networks διαβεβαίωσε ότι τα συνεργεία της παραμένουν σε 24ωρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν μεμονωμένων βλαβών, καstatement που επιβεβαιώνει την ετοιμότητα των αρχών σε ανάλογα περιστατικά.