Στην εκτέλεση δύο ανδρών, που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ισφαχάν, σε σχέση με τους θανάτους τεσσάρων αστυνομικών, προχώρησε το Ιράν.

Όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας Mizan, ο Αλιρεζά Σεπαχί και ο Αλιρεζά Ραϊσί καταδικάστηκαν σε θάνατο, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν τη «συμμετοχή σε ένοπλη οργάνωση ανταρτών, διενέργεια πολέμου κατά του Θεού μέσω οπλοφορίας, δημιουργία φόβου και ανασφάλειας, διαφθορά επί της γης και υποκίνηση σε πόλεμο και ανθρωποκτονία».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν επικύρωσε τις ποινές τους και οι άνδρες εκτελέστηκαν σήμερα το πρωί.