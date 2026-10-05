Στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου θα προσέλθουν οι Ισπανοί, αρκετούς μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο, μετά την απόφαση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, να προκηρύξει πρόωρες γενικές εκλογές. Πρόκειται για την πέμπτη γενική εκλογική αναμέτρηση στην Ισπανία μέσα σε μία δεκαετία, με την ολοένα εντεινόμενη οργή για την στεγαστική κρίση να αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Γιατί ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές

Αν και οι επόμενες γενικές εκλογές επρόκειτο να διεξαχθούν κάποια στιγμή πριν από το τέλος του ερχόμενου καλοκαιριού, ο Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να επισπεύσει την προσφυγή στις κάλπες, ελπίζοντας ότι η έντονη δυσαρέσκεια για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός του και να ενισχύσει την εύθραυστη κοινοβουλευτική του βάση.

Η έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης ΜαριΚάρμεν Αμπασκάλ, η οποία απομακρύνθηκε από το σπίτι στη Μαδρίτη όπου είχε ζήσει επί 70 χρόνια, προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ απάντησε καταρτίζοντας έκτακτα μέτρα, τα οποία κατατέθηκαν στο Κογκρέσο στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Παρά την εμφανή ένταση της κοινωνικής αντίδρασης, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το ακροδεξιό κόμμα Βοξ και το δεξιό, φιλοανεξαρτησιακό καταλανικό κόμμα Γιουντς καταψήφισαν τα μέτρα, προκαλώντας την οργή οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για το δικαίωμα στη στέγαση, αλλά και πολλών Ισπανών.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει αποκτήσει φήμη για τον πραγματισμό, την ανάληψη ρίσκου και τον αυτοσχεδιασμό του, φαίνεται πως είδε σε αυτή την εξέλιξη μια ευκαιρία. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι τα οκτώ χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία τού έχουν ήδη προσφέρει αρκετό χρόνο για να αντιμετωπίσει τα στεγαστικά προβλήματα της Ισπανίας. Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες και η στάση της δεξιάς αντιπολίτευσης απέναντι στα έκτακτα μέτρα του δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πολιτικά το ζήτημα ενόψει των εκλογών.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Τα δεδομένα δεν είναι ευνοϊκά για το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) του Σάντσεθ, το οποίο βρίσκεται εδώ και μήνες πίσω από το Λαϊκό Κόμμα. Το PP διατηρεί σαφές προβάδισμα, ωστόσο δεν φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά εξασφάλισης απόλυτης πλειοψηφίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν αναγκασμένο να αναζητήσει τη στήριξη του Βοξ για να σχηματίσει κυβέρνηση, πιθανώς μέσω κυβερνητικού συνασπισμού.

Τι θα σήμαινε ένας κυβερνητικός συνασπισμός PP και Βοξ

Εάν το Βοξ συμμετείχε στην κυβέρνηση μαζί με το Λαϊκό Κόμμα, θα ήταν η πρώτη φορά από την επιστροφή της Ισπανίας στη δημοκρατία, μετά τον θάνατο του Φρανθίσκο Φράνκο το 1975, που ένα ακροδεξιό κόμμα θα κυβερνούσε τη χώρα.

Το Λαϊκό Κόμμα είχε αποκηρύξει το Βοξ το 2020, κατηγορώντας το ότι λειτουργούσε ως δημαγωγικό κόμμα και ασκούσε πολιτική βασισμένη στον «φόβο, την οργή, τη μνησικακία και την εκδίκηση». Έκτοτε, ωστόσο, έχει επιλέξει επανειλημμένα πιο πραγματιστικές συνεργασίες με το ακροδεξιό κόμμα σε περιφερειακό επίπεδο. Το τίμημα για τη στήριξη του Βοξ σε αυτές τις περιοχές ήταν πρόσφατα η υιοθέτηση της σκληρής γραμμής του στο μεταναστευτικό, μεταξύ άλλων και της πολιτικής «εθνικής προτεραιότητας», σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στην Ισπανία θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι όσων έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό στην πρόσβαση στη στέγαση και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Γιατί ο Σάντσεθ ρισκάρει με πρόωρες εκλογές

Η απόφαση του πρωθυπουργού να επισπεύσει τις εκλογές αποτελεί σημαντικό πολιτικό ρίσκο, όπως αναφέρει ο Guardian. Στις τελευταίες γενικές εκλογές, τον Ιούλιο του 2023, ο Σάντσεθ κατάφερε οριακά να εξασφαλίσει την επιστροφή του στην πρωθυπουργία, αφού κέρδισε τη στήριξη των καταλανικών φιλοανεξαρτησιακών κομμάτων, υποσχόμενος έναν αμφιλεγόμενο νόμο περί αμνηστίας για όσους είχαν εμπλακεί στην αποτυχημένη και παράνομη προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας από την Ισπανία το 2017.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ, σε συνεργασία με τη μικρότερη αριστερή συμμαχία Σουμάρ, δυσκολεύτηκε να περάσει νομοθεσία σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο Κογκρέσο και δεν έχει καταφέρει να ψηφίσει προϋπολογισμό από το 2023. Το Γιουντς, το οποίο του είχε προσφέρει υπό όρους τη στήριξή του πριν από τρία χρόνια, επιχείρησε να αποσπάσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την κυβέρνηση, για να την εγκαταλείψει όταν το έκρινε σκόπιμο, όπως συνέβη και με τα έκτακτα μέτρα για τη στέγαση.

Τα προβλήματα της κυβέρνησης, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί. Έχει δεχθεί επίσης έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση στη βορειοαφρικανική ισπανική πόλη Θέουτα, η οποία ξέσπασε όταν περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το γειτονικό Μαρόκο στο ισπανικό έδαφος μέσα σε διάστημα 48 ωρών.

Παράλληλα, τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση, το κόμμα και ο στενός κύκλος συνεργατών του Σάντσεθ έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με καταγγελίες για διαφθορά, οι οποίες έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη αμηχανία στον πρωθυπουργό, καθώς όταν ανέλαβε την εξουσία είχε δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τις πρακτικές διαπλοκής.

Μπροστά σε όλα αυτά, η επιλογή μιας πρόωρης εκλογικής αναμέτρησης μπορεί να συνδεθεί με την επιθυμία να αποφευχθούν ακόμη αρκετοί μήνες κοινοβουλευτικού αδιεξόδου, πολιτικών αντιπαραθέσεων και δυσάρεστων δημοσιευμάτων.

Το επόμενο βήμα για τον Πέδρο Σάντσεθ

Ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει καταφέρει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της ισπανικής πολιτικής παρά τις επανειλημμένες δυσκολίες, θα επιδιώξει να παρουσιάσει τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ως διαφορετικές από εκείνες των δεξιών αντιπάλων του και μέσω αυτού να κινητοποιήσει ψηφοφόρους που έχουν απογοητευτεί από την πολιτική.

Στην ομιλία του τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός φρόντισε επίσης να υπενθυμίσει ότι είναι ένας από τους λίγους πολιτικούς ηγέτες που έχουν αντιταχθεί στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι έχει επανειλημμένα επικρίνει το Ισραήλ για τις ενέργειές του στη Γάζα και ότι έχει προειδοποιήσει για τον θάνατο και την καταστροφή που προκαλεί η κλιματική κρίση.

Με δεδομένο το διακύβευμα, ο Σάντσεθ επιχειρεί για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει την εκλογική αναμέτρηση ως μια επιλογή ανάμεσα στην προοδευτική και την αντιδραστική πολιτική.

«Εσείς, οι άνδρες και οι γυναίκες της Ισπανίας, πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να ενταχθείτε στο ακροδεξιό κύμα που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου κυβερνά ή να διασφαλίσετε ότι η Ισπανία θα παραμείνει προπύργιο της ανοιχτής κοινωνίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας.

Οι αντίπαλοί του, από την πλευρά τους, θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν τη φθορά που, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η οκταετής παραμονή του στην εξουσία, ευελπιστώντας ότι ο πολιτικός που έχει επιβιώσει από πολλές κρίσεις στην Ισπανία έχει πλέον χάσει την πολιτική του λάμψη.