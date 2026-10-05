Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ζωές σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω υβριδικών επιθέσεων, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας Βασίλε Τοφάν.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ευρώπη βιώνει κλιμάκωση στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις και στις παραβιάσεις εναερίου χώρου. Ρωσικοί πύραυλοι και drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και πάλι κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου. Και αυτό είναι τελείως απαράδεκτο», δήλωσε η Κάγια Κάλας.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, πλήττοντας μονάδες παραγωγής ενέργειας και υποδομές γύρω από το Κίεβο και άλλες περιοχές στην πλέον συντονισμένη επίθεση κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών εδώ και μήνες.

Στην Μολδαβία, στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας, το υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι τρία drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο κατά την διάρκεια της 30ης Σεπτεμβρίου.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο αριθμό υβριδικών επιθέσεων από την Ρωσία και δεσμεύθηκε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία εν όψει του δυσκολότερου χειμώνα που αναμένεται να περάσει από την ρωσική εισβολή του 2022.

Οι γερμανικές αρχές έχουν επανειλημμένως προειδοποιήσει ότι η Ρωσία διεξάγει υβριδική εκστρατεία επιθέσεων με drones και κυβερνοεπιθέσεις και κατηγορούν την Μόσχα ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone κατά του αεροδρομίου της Λειψίας τον Αύγουστο.