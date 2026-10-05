Δύο μέλη του πληρώματος εμπορικού πλοίου έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σκάφος και 11 άλλοι άνθρωποι διασώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ρουμανίας, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η ρουμανική ακτοφυλακή είχε ενημερωθεί από το επιχειρησιακό κέντρο της Κωνστάντζας, στη Μαύρη Θάλασσα, γύρω στις 11.00 (τοπική ώρα, 13.00 ώρα Ελλάδας) για πυρκαγιά σε εμπορικό σκάφος στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών χιλιομέτρων νοτίως του Σφίντου Γκεόργκε.

A Turkish commercial vessel, Royad Mammadov, sank in the Black Sea after being struck by a drone. Romanian authorities said 11 crew members were rescued and two were killed. The vessel was about 30 nautical miles south of Sfântu Gheorghe, inside Romania’s exclusive economic zone, when a fire was reported and a search-and-rescue operation was launched. — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Σε ερώτηση για το εάν το περιστατικό οφείλεται σε πιθανό πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone), το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα. Πάντως διακινούνται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι το πλοίο χτυπήθηκε από drone επιφανείας.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η Αρχή Ναυτιλίας της χώρας ανακοίνωσε πως περιστατικό αφορά πυρκαγιά στο τουρκικών συμφερόντων πλοίο Royad Mammadov.