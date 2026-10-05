Μια απίστευτη διάσωση εκτυλίχθηκε μπροστά σε κάμερα ασφαλείας στην Αίγυπτο, με έναν άνδρα να προλαβαίνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ένα μικρό παιδί που είχε πέσει από παράθυρο διαμερίσματος.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένα σκοινί απλώματος ρούχων, πάνω στο οποίο χτύπησε πρώτα το παιδί, μειώνοντας στιγμιαία την ταχύτητα της πτώσης και δίνοντας στον άνδρα τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που χρειαζόταν για να το πιάσει πριν καταλήξει στο έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη στην Αρντ Ελ Λουά, στην επαρχία της Γκίζας, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Το σχετικό βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης και στα social media, προκαλώντας έντονη συγκίνηση.

Ο άνδρας που έσωσε το παιδί είναι ο Αχμέντ Ραγκάμπ, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν έξω από κατάστημα της οικογένειάς του. Ακούγοντας φωνές, αντιλήφθηκε ότι ένα μικρό παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο και έστρεψε αμέσως την προσοχή του προς το κτίριο.

Τα δευτερόλεπτα που έκριναν τα πάντα

Στις εικόνες φαίνεται το παιδί να πέφτει από τον δεύτερο όροφο. Κατά την πτώση του, το σώμα του χτυπά σε σκοινί απλώματος ρούχων, γεγονός που αλλάζει ελαφρώς την τροχιά του και επιβραδύνει για μια στιγμή την κάθοδό του.

Ο Ραγκάμπ αντιλαμβάνεται αμέσως τι συμβαίνει και τρέχει προς το σημείο. Προλαβαίνει να ανοίξει τα χέρια του και να πιάσει το παιδί ελάχιστες στιγμές πριν εκείνο πέσει στο έδαφος.

Αμέσως μετά τη διάσωση, κρατώντας το παιδί στην αγκαλιά του, απομακρύνεται από το σημείο. Λίγο αργότερα φαίνεται να ακουμπά πάνω σε ένα στρώμα που βρίσκεται στον δρόμο, εμφανώς εξαντλημένος από την ένταση και την αδρεναλίνη της στιγμής.

Heroic moment in Egypt: Man makes a split-second catch to save a child falling from the second floor https://t.co/n9PyRoYQdG — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 5, 2026

Ο ίδιος δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης της Αιγύπτου ότι δεν είχε τον χρόνο να σκεφτεί τι θα μπορούσε να συμβεί στον ίδιο. Όπως εξήγησε, αντέδρασε ενστικτωδώς, έχοντας μόνο μία σκέψη: να προλάβει το παιδί πριν χτυπήσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ραγκάμπ, το παιδί είναι περίπου τεσσάρων ετών και ονομάζεται Γιουσέφ. Αιγυπτιακά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η μητέρα του είχε φύγει προσωρινά από το σπίτι για να κάνει κάποιες αγορές, ενώ το παιδί είχε μείνει μαζί με τα μικρότερα αδέλφια του.

Μετά την πτώση και τη διάσωσή του, ο μικρός βρισκόταν σε κατάσταση έντονου σοκ και έκλαιγε από τον φόβο του, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Αχμέντ Ραγκάμπ.

«Δεν σκέφτηκα, απλώς έτρεξα»

Η πράξη του Αχμέντ Ραγκάμπ τον έκανε γνωστό σε ολόκληρη την Αίγυπτο ως τον άνθρωπο που κατάφερε να σώσει ένα μικρό παιδί μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Ο ίδιος, πάντως, επιμένει ότι δεν έκανε κάτι που είχε προλάβει να σχεδιάσει ή να υπολογίσει. Περιγράφει την αντίδρασή του ως αυθόρμητη, τονίζοντας ότι δεν είχε χρόνο να αξιολογήσει ούτε τον προσωπικό κίνδυνο ούτε τις συνέπειες. Είδε το παιδί να πέφτει και απλώς έτρεξε προς το μέρος του.

Η «Αλ Μασρί Αλ Γιουμ» (Al-Masry Al-Youm) μετέδωσε ότι ο Ραγκάμπ ανέφερε μετά το περιστατικό πως «ο Θεός τον ενέπνευσε» να τρέξει και να προλάβει το παιδί, ενώ η «Αλ Γιουμ Αλ Σάμπε» (Youm7) δημοσίευσε δηλώσεις του στις οποίες εξήγησε ότι κινήθηκε αποκλειστικά από ένστικτο, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τη δική του ασφάλεια.

Η διάσωση προκάλεσε μεγάλο κύμα θετικών αντιδράσεων στην Αίγυπτο. Πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων επαίνεσαν την ψυχραιμία και την ταχύτητα αντίδρασης του Ραγκάμπ, αποκαλώντας τον «ήρωα».

Ο ίδιος, από την πλευρά του, αξιοποίησε τη δημοσιότητα για να απευθύνει έκκληση στους γονείς. Τους κάλεσε να μην αφήνουν ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά σε παράθυρα ή μπαλκόνια και να απομακρύνουν καρέκλες, τραπέζια ή άλλα αντικείμενα στα οποία μπορούν να ανέβουν και να σκαρφαλώσουν.