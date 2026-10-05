Με απόφαση του δήμου της Βενετίας, από τώρα και στο εξής, τα κατοικίδια ζώα θα μπορούν να ενταφιάζονται στα νεκροταφεία της πόλης, κοντά στους αποθανόντες ιδιοκτήτες τους.

Η απόφαση αφορά σκύλους γάτες, μικρά πτηνά και ψάρια, χελώνες, νυφίτσες και περιορισμένων διαστάσεων ερπετά. Όπως ορίζεται, η τέφρα των κατοικίδιων θα τοποθετείται σε ειδική τεφροδόχο η οποία θα μπαίνει πάνω ή δίπλα στο μνήμα ή και μέσα σε τάφους και οστεοφυλάκια, αλλά χωρίς να έρχεται ποτέ σε απευθείας επαφή με ανθρώπινα λείψανα.

Στον τάφο θα μπορεί να τοποθετείται, επίσης, φωτογραφία του νεκρού μαζί με το αγαπημένο του κατοικίδιο.

Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως υπογραμμίζεται, ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη ότι «τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία αυξήθηκε η ευαισθησία προς τα κατοικίδια ζώα τα οποία πλέον δεν θεωρούνται απλά αγαθά, αλλά σημαντικά μέλη της οικογενειακής ζωής των ανθρώπων, μέρος του συναισθηματικού τους κόσμου».

Ο δήμος της Γαληνοτάτης, τέλος, προσθέτει ότι «η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται στην ιταλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία αναγνωρίζει, πλέον, την αξία της σχέσης των διαφόρων ανθρώπων με τα κατοικίδια όπως και, για τα ζώα, το δικαίωμα να ζουν υπό κατάλληλες συνθήκες».