Στην απερίφραστη καταδίκη των ενεργειών του Ισραήλ στο Τζαμί Ιμπραήμι, στη Χεβρώνα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, χαρακτηρίζοντάς τις «καθαρή βαρβαρότητα».

Επίσης, κατηγόρησε τις ισραηλινές αρχές ότι ενθαρρύνουν και προστατεύουν παράνομες πράξεις σε βάρος του χώρου λατρείας και ζήτησε να σταματήσουν αμέσως.

«Καταδικάζουμε τη συνεχιζόμενη απάνθρωπη ασέβεια προς το Τζαμί Ιμπραήμι και τις προκλήσεις που πραγματοποιούν οι κατακτητές μέσα στο τζαμί», δήλωσε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στη συνέχεια, ο Τσελίκ υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές πλήττουν την ιερότητα και τον ιστορικό χαρακτήρα των χώρων λατρείας, αποδίδοντας ευθύνη στις ισραηλινές αρχές.

«Αυτή η αναίσχυντη επιθετικότητα που στοχεύει την ιερότητα και τον ιστορικό ιστό των χώρων λατρείας αποτελεί καθαρή βαρβαρότητα. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι ισραηλινές αρχές ενθαρρύνουν και προστατεύουν αυτές τις παράνομες πράξεις», δήλωσε.

Ο ίδιος τόνισε τη θρησκευτική σημασία του Τζαμιού Ιμπραήμι για τους μουσουλμάνους και δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει σιωπή απέναντι στις επιθέσεις σε ιερούς χώρους.

«Το Τζαμί Ιμπραήμι είναι ιερό για τους μουσουλμάνους. Αυτές οι προκλήσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτές τις απερίσκεπτες επιθέσεις στους ιερούς μας χώρους», σημείωσε.

Η τουρκική καταγγελία αφορά ομάδα Ισραηλινών εποίκων που, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, μπήκαν στο Τζαμί Ιμπραήμι στη Χεβρώνα και χόρεψαν με μουσική μέσα στο χώρο. Όπως αναφέρεται, μπήκαν φορώντας παπούτσια και έπαιζαν δυνατά μουσική. Οι εικόνες κυκλοφόρησαν χθες, Κυριακή.

Σημειώνεται ότι το Τζαμί Ιμπραήμι βρίσκεται στην παλιά πόλη της Χεβρώνας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Είναι γνωστό και ως Σπήλαιο των Πατριαρχών: σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, εκεί βρίσκονται οι τάφοι του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, καθώς και των συζύγων τους. Αποτελεί ιερό τόπο τόσο για τους μουσουλμάνους όσο και για τους εβραίους.