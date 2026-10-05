Οι πρώιμοι βασιλιάδες της Αιγύπτου ενδέχεται να μην περνούσαν μόνοι στην «άλλη ζωή». Αρχαιολόγοι που εξέτασαν τα λείψανα ανθρώπων, οι οποίοι είχαν ταφεί γύρω από βασιλικούς τάφους, διαπίστωσαν ότι πολλοί είχαν υποστεί σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι έμπιστοι υπηρέτες σκοτώνονταν και ενταφιάζονταν μαζί με τους ηγεμόνες τους.

Τα ευρήματα παραπέμπουν σε ένα βίαιο τελετουργικό που χρονολογείται πριν από περίπου 5.000 χρόνια. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι συγκεκριμένες θυσίες ενδέχεται να πραγματοποιούνταν ώστε οι βασιλιάδες να έχουν μαζί τους υπηρέτες και συνοδούς στη μετά θάνατον ζωή.

Τα ευρήματα από τους βασιλικούς τάφους

«Η θυσία ακολούθων είναι ένας τύπος ανθρωποθυσίας κατά τον οποίο άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σε έναν ηγεμόνα σκοτώνονται όταν πεθαίνει ο ίδιος», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ. Ρόζελιν Κάμπελ από το Πανεπιστήμιο Περντιού.

Όπως εξήγησε, σε πολλούς πολιτισμούς η πρακτική αυτή συνδεόταν με την πεποίθηση ότι τα θυσιαζόμενα άτομα θα συνέχιζαν να υπηρετούν τον ηγεμόνα σε κάποιο είδος μετά θάνατον ζωής. Παράλληλα, η θυσία ακολούθων μπορούσε να αποτελεί και μια έντονη επίδειξη της εξουσίας του ηγεμόνα.

Η ίδια σημείωσε ότι ορισμένοι από τους ακολούθους μπορεί να προσφέρονταν οικειοθελώς για να πετύχουν την αιώνια ζωή ή να κερδίσουν τιμή, ενώ άλλοι ενδέχεται να επιλέγονταν ή ακόμη και να εξαναγκάζονταν.

Για την έρευνά τους, οι επιστήμονες επανεξέτασαν 46 κρανία που ανήκαν σε υπηρέτες και αξιωματούχους, οι οποίοι είχαν ταφεί γύρω από τα ταφικά συγκροτήματα τριών ηγεμόνων της Πρώτης Δυναστείας στην Άβυδο, στη νότια Αίγυπτο.

Τα λείψανα είχαν ανασκαφεί αρχικά τη δεκαετία του 1920 από τον Βρετανό αρχαιολόγο σερ Φλίντερς Πίτρι και σήμερα φυλάσσονται στις Συλλογές Ντάκγουορθ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι

Όταν τα λείψανα ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά, οι ειδικοί είχαν εκτιμήσει ότι ενδέχεται να αποτελούσαν παράδειγμα ανθρωποθυσίας. Ωστόσο, στα κρανία δεν είχαν εντοπιστεί τότε ίχνη τραυματισμού.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες εγκληματολογικές τεχνικές που δεν ήταν διαθέσιμες στους αρχαιολόγους της εποχής, η ερευνητική ομάδα αναζήτησε ενδείξεις τραυματισμών που είχαν προκληθεί περίπου κατά τον χρόνο του θανάτου.

Στα 18 από τα 46 κρανία εντοπίστηκαν ενδείξεις δυνητικά θανατηφόρων τραυματισμών στο κεφάλι, μεταξύ των οποίων κατάγματα και, σε μία περίπτωση, ένα τραύμα από χτύπημα κοντά στο μάτι.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον το 39% των ατόμων που εξετάστηκαν ενδέχεται να σκοτώθηκαν σκόπιμα από χτυπήματα στο κεφάλι. Το εύρημα αυτό προσφέρει νέα στοιχεία υπέρ της άποψης ότι ορισμένοι βασιλικοί ακόλουθοι θυσιάζονταν όταν πέθαινε ο ηγεμόνας τους.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, τα γραμμικά κατάγματα που εντοπίστηκαν στα κρανία μπορεί αρχικά να είχαν θεωρηθεί ότι προκλήθηκαν από φυσικά αίτια.

«Οι τραυματισμοί στα διατηρημένα κρανία είναι γενικά γραμμικά κατάγματα, τα οποία πιθανότατα θα προκαλούσαν ταχεία απώλεια συνείδησης, εσωτερική αιμορραγία και θάνατο», ανέφερε η δρ. Κάμπελ.

Δεν έχει εξακριβωθεί πώς σκοτώθηκαν

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Environmental Archaeology, επισημαίνει ότι παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς σκοτώθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ηγεμόνες απεικονίζονται συχνά να χτυπούν τους εχθρούς τους με ρόπαλα, όμως οι τραυματισμοί που εντοπίστηκαν στα κρανία των ακολούθων δεν αντιστοιχούν στον τύπο βλάβης που συνήθως θα προκαλούσαν τέτοια όπλα.

Αντίθετα, τα κατάγματα υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι χτυπήθηκαν με ένα πλατύ, επίπεδο αντικείμενο. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν αποκλείουν εντελώς το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους τραυματισμούς να προκλήθηκαν από τυχαίες πτώσεις.