Η Νότια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι η πρόσφατη έκρηξη στα σύνορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο στρατιωτών της, προκλήθηκε από νάρκες που είχαν τοποθετηθεί από τη Βόρεια Κορέα.

Η Βόρεια Κορέα, που ενισχύει την οχύρωση στα σύνορα της με τη Νότια Κορέα από τον Απρίλιο του 2024, ανέπτυξε έως 7.000 εργάτες για να τοποθετήσουν νάρκες και φράκτες φέτος, ενώ σημειώθηκαν περίπου 50 περιστατικά παραβίασης των συνόρων, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση του νοτιοκορεάτικου στρατού.

Οι δύο χώρες βρίσκονται τεχνικά σε πόλεμο, καθώς η σύγκρουσή τους το 1950-1953 τερματίστηκε με ανακωχή και όχι με συνθήκη ειρήνης.

«Με βάση τα ευρήματα κοινών ερευνών της Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών και επιστημονικά στοιχεία, διαπιστώθηκε επισήμως ότι οι στρατιώτες μας, που διενεργούσαν τακτικές επιχειρήσεις στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη, τραυματίστηκαν σοβαρά από νάρκη κατά προσωπικού νοτίως της Στρατιωτικής Γραμμής Οριοθέτησης που είχε τοποθετηθεί από τη Βόρεια Κορέα στο πλαίσιο των λεγόμενων εργασιών οχύρωσης», δήλωσε ο Κουόν Ντάε-γουόν, υπαρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η νάρκη που εξερράγη στις 21 Σεπτεμβρίου θεωρείται ότι είχε τοποθετηθεί πριν από έναν χρόνο, δήλωσε ο ίδιος.

«Ο στρατός μας παροτρύνει έντονα τη Βόρεια Κορέα να ζητήσει ειλικρινώς συγγνώμη από τους στρατιώτες μας που τραυματίστηκαν στην έκρηξη νάρκης και να απομακρύνει άμεσα τις νάρκες που τοποθετήθηκαν κατά παράβαση της συμφωνίας εκεχειρίας», δήλωσε ο Κουόν, προσθέτοντας ότι ο στρατός πραγματοποίησε σήμερα επιχειρήσεις για να απομακρύνει βορειοκορεατικές νάρκες και θα συνεχίσει να το κάνει εάν η Βόρεια Κορέα δεν το πράξει οικειοθελώς.