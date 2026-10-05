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Φιάλη υγραερίου τοποθετήθηκε από άγνωστους κάτω από το αντίγραφο του αγάλματος του Δαυίδ, στην πλατεία Μικελάντζελο της Φλωρεντίας.

Το πρωτότυπο έργο βρίσκεται στο μουσείο Γκαλερία Ντελλ΄Ακαντέμια και είναι έργο του κορυφαίου γλύπτη και ζωγράφου Μιχαήλ Αγγέλου.

Την φιάλη παρατήρησε πρώτη μια υπάλληλος της εταιρίας καθαριότητας του δήμου, σήμερα το πρωί στις 7:30 ώρα Ιταλίας.

Στην πλατεία Μικελάντζελο έσπευσαν καραμπινιέροι με πυροτεχνουργούς, οι οποίοι απέκλεισαν όλη την γύρω περιοχή. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό αν η φιάλη ήταν γεμάτη ή άδεια και αν θα μπορούσε να εκραγεί.