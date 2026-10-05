Με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026 τιμώνται οι Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel για το έργο τους στην Οπτογενετική, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Νόμπελ του Ιατρικού Πανεπιστημίου Karolinska της Σουηδίας, οι βραβευθέντες έθεσαν τα θεμέλια μιας νέας εποχής στις νευροεπιστήμες.

Χρησιμοποιώντας την οπτογενετική, οι ερευνητές κατάφεραν να αποκαλύψουν νευρωνικά κυκλώματα που διέπουν συγκεκριμένες μνήμες, συναισθήματα και συμπεριφορές που σχετίζονται με νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Στην κλινική ιατρική, οι ερευνητές χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή σε προσπάθειες αποκατάστασης της όρασης σε άτομα με προβλήματα όρασης.

BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Η Οπτογενετική προσφέρει πρωτοφανείς δυνατότητες για «την χαρτογράφηση του εγκεφάλου, τέτοιες που άλλοτε δεν μπορούσαμε ούτε να φανταστούμε», δήλωσε ο Per Svenningsson (Περ Σβένινγκσον), πρόεδρος της Επιτροπής του Νόμπελ Ιατρικής.

Ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος διαχειρίζεται τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τις σωματικές λειτουργίες υπήρξε από πάντα μυστήριο.

Αλλά χάρη στην μέθοδο αυτή, που επιτρέπει να καταστούν ορισμένοι νευρώνες φωτοευαίσθητοι με τον συνδυασμό γενετικής μηχανικής και οπτικής, οι ερευνητές κατάφεραν να δουν καθαρότερα.

Ολα ξεκίνησαν ότι ο Πέτερ Χέγκεμαν και ο Γκέοργκ Νάγκελ ανακάλυψαν μία πρωτεΐνη, την καναλοροδοψίνη, σε μία μονοκύτταρη άλγη (φύκι).

Ο Καρλ Ντάισεροθ, αμερικανός ψυχίατρος και νευρολόγος, μετέτρεψε στην συνέχεια αυτήν την πρωτεΐνη σε μία τεχνική που χρησιμοποιεί το φως για τον έλεγχο των κυττάρων.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς ορισμένοι τύποι κυττάρων συμβάλλουν σε συμπεριφορές όπως η μάθηση, ο φόβος, η εξάρτηση ή ακόμη η κίνηση, και, κάποια μέρα, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε θεραπείες για την αντιμετώπιση νευρολογικών και αισθητηριακών διαταραχών, όπως η νόσος του Πάρκινσον και η επιληψία.

Στην κλινική ιατρική, ερευνητές χρησιμοποιούν αυτήν την μέθοδο στην προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης, επί παραδείγματι, σε ανθρώπους με οπτική ανεπάρκεια, εξηγεί στην ανακοίνωσή της η επιτροπή του Νόμπελ.