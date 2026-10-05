Η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης δήλωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε εκατοντάδες πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση επίθεσης με στόχο την ανακατάληψη του συνόλου της χώρας από τους φιλοϊρανούς μαχητές.

Από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στην Υεμένη τον Ιούλιο, ύστερα από χρόνια σχετικής ηρεμίας, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση πασχίζει να ανακόψει την προέλαση των Χούθι, που περικύκλωσαν χθες την Τάιζ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

«Οι κυβερνητικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 1.122 επιθέσεις» στις περιφέρειες Σαάντα, Αλ-Τζάουφ, Τάιζ και στην δυτική ακτή, δήλωσε ο εκπρόσωπός τους Ματζίντ αλ-Ναζίλι, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Οι δυνάμεις χρησιμοποίησαν «μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), πυρά πυροβολικού, πυραύλους, εκτοξευτές ρουκετών και ελεύθερους σκοπευτές», δήλωσε.

«Οι επιχειρήσεις αυτές επέτρεψαν να εξουδετερωθούν 1.747 μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης (Χούθι) και να καταστραφούν ή να προκληθούν ζημιές σε 364 οχήματα και είδη στρατιωτικού εξοπλισμού», πρόσθεσε ο Ναζίλι.

Δύο στρατιωτικές πηγές δήλωσαν, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι υεμενετίκες κυβερνητικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε θέσεις των Χούθι στην περιοχή Ντουμπάμπ, που βλέπει στο στενό Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ.

Οι φιλοκυβερνητικές Ταξιαρχίες των Γιγάντων δήλωσαν ότι τα πρώτα τους αποσπάσματα έφθασαν στην περιοχή Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ.

Οι Χούθι γενικά δεν σχολιάζουν αυτού του είδους τις δηλώσεις της κυβέρνησης.

Οι φιλοϊρανοί μαχητές, που πήραν τον έλεγχο της πρωτεύουσας Σανάα το 2014 και στη συνέχεια μεγάλων τμημάτων της βόρειας Υεμένης, κατέλαβαν τον Σεπτέμβριο τη δυτική ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα με μια επίθεση-αστραπή.

Χθες, απέκοψαν βασικό άξονα που συνδέει την Τάιζ, μεγάλη πόλη στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας την οποία έχουν πλέον περικυκλώσει, με την Άντεν, όπου μετέφερε την έδρα της η εξόριστη από τη Σανάα διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής του λεγόμενου προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης Ρασάντ αλ Αλίμι ανακοίνωσε στη συνέχεια την έναρξη επιχειρήσεων για να ανακαταληφθούν τα τμήματα της χώρας που ελέγχουν οι Χούθι.