Ψηφιακή πειρατεία στο κεντρικό μητρώο των προσώπων που κατοικούν ή έχουν καταγραφεί στην Δανία επέτρεψε την πρόσβαση στα στοιχεία 8,8 εκατομμυρίων ατόμων, ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Η διοίκηση του εθνικού αρχείου (CPR) διαπίστωσε ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα εξασφάλισαν παράνομη πρόσβαση κυρίως στα ονόματα, τις διευθύνσεις καθώς και στους αριθμούς CPR (που αντιστοιχούν στον προσωπικό αριθμό) περίπου 8,8 εκατομμύριων καταγεγραμμένων προσώπων (που βρίσκονται στην ζωή, έχουν μεταναστεύσει, έχουν πεθάνει κλπ)», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Διεξάγεται έρευνα και οι δράστες της ενέργειας αυτής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

‼️ BREAKING: Denmark says unauthorised parties accessed the names, addresses and ID-numbers of about 8.8 million people in its central population register. The country has only 6 million residents; the total includes emigrants and the dead. Attackers abused a private Danish company’s lawful access to the register, abused during September. Police are investigating. — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) October 5, 2026

Η πρόσβασή τους, νόμιμη στο αρχικό στάδιο, εξασφαλίσθηκε μέσω δανέζικης εταιρείας. Εκτοτε, αυτή η πρόσβαση έχει ανακληθεί. Την Παρασκευή οι αρχές ενημερώθηκαν για «ανωμαλία» στο σύστημα CPR κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η υπουργός Κριστίνα Εγκελουντ. «Μαζί με όλες τις αρμόδιες αρχές, χαρτογραφούμε τις πλήρεις διαστάσεις του περιστατικού».

Επειτα από την διαρροή αυτή, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν μέτρα για την αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων επεισοδίων.

Το εθνικό μητρώο περιλαμβάνει τα στοιχεία 11 εκατομμυρίων ατόμων. Εκτός όσων βρίσκονται σήμερα στην ζωή και κατοικούν στη Δανία, περιλαμβάνει στοιχεία ανθρώπων που έχουν πεθάνει ή έχουν μεταναστεύσει.

Πρόσωπα η διεύθυνση ή το όνομα των οποίων είναι προστατευμένα δεν επηρεάσθηκαν από την διαρροή.