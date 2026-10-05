Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ (πρώην πρίγκιπας Άντριου) προσφεύγει δικαστικά κατά της αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση, μετά τη σύλληψή του τον Φεβρουάριο με την υποψία διάπραξης αδικήματος που αφορά παράβαση καθήκοντος από δημόσιο λειτουργό. Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου πραγματοποιήθηκε μετά τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως από τα αρχεία Έπστιν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δικηγόροι του Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ αμφισβητούν τη νομιμότητα των ενταλμάτων έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν στο Σάντρινγχαμ και στο Ρόγιαλ Λοτζ στο Γουίνδσορ σε σχέση με τη σύλληψή του, σύμφωνα με όσα μετέδωσε πρώτη η «Telegrpah». Η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία σχετικά με τα συγκεκριμένα εντάλματα, τα οποία είχαν προηγουμένως εκδοθεί από το Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε δικαστική διαδικασία σχετικά με εντάλματα που είχαν προηγουμένως εκδοθεί από το Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο». Πρόσθεσε ότι, καθώς η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, «θα ήταν ανάρμοστο να σχολιάσουμε περαιτέρω».

Η δικαστική προσφυγή του Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ

Ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο οποίος έχασε τους τίτλους του ως πρίγκιπας και ως Δούκας της Υόρκης λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπστιν, έχει καταθέσει αίτηση για δικαστικό έλεγχο, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των ενταλμάτων έρευνας.

Η υπόθεση θα εξεταστεί σε ακροαματική διαδικασία το απόγευμα της Πέμπτης, με το δικαστήριο να καλείται να εξετάσει το αίτημα για την ακύρωση των ενταλμάτων. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Τα εντάλματα είχαν εκδοθεί από δικαστή του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου στις 18 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από τη σύλληψη του Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ. Η νομική προσφυγή στρέφεται κατά του αρχηγού της αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση, καθώς και κατά του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου.

Οι έρευνες μετά τη σύλληψη

Για αρκετές ημέρες μετά τη σύλληψή του, αστυνομικοί εθεάθησαν να πραγματοποιούν έρευνες στην ιδιοκτησία του Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ στη Μαρς Φαρμ, στο Σάντρινγχαμ, καθώς και στην πρώην κατοικία του, Ρόγιαλ Λοτζ, στο κτήμα του Γουίνδσορ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την ημέρα των 66ων γενεθλίων του και οδήγησε στη μεταφορά του στο αστυνομικό τμήμα του Έιλσαμ. Αργότερα την ίδια ημέρα, φωτογραφία κατέγραψε την αποχώρησή του από το αστυνομικό τμήμα, με τον ίδιο να εμφανίζεται εξαντλημένος, αφού είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα.

Η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση αναφέρει ότι η έρευνά της συνεχίζεται. Ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ έχει αρνηθεί σταθερά οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τις επαφές και τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν.