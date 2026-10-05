Ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία του ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία, μετά τη νέα επίθεση χθες, Κυριακή, εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής.

«Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης δέχθηκε και πάλι επίθεση χθες», δήλωσε στο AFP πηγή του ενεργειακού τομέα, τονίζοντας πως «επλήγη σταθμός άντλησης στο Χουράις, ανατολικά του Ριάντ. Δεν είχε αποτελέσει ποτέ ξανά στόχο».

«Οι ζημιές είναι σημαντικές και οι εργασίες άντλησης διακόπηκαν για άλλη μια φορά», πρόσθεσε η ίδια πηγή, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο στρατηγικής σημασίας αγωγός, που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει πετρέλαιο από το ανατολικό τμήμα του βασιλείου προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας το Στενό του Ορμούζ, είχε αναστείλει τη λειτουργία του από τις 11 ως τις 22 Σεπτεμβρίου.