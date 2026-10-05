Ένα βίντεο που έγινε viral στις ΗΠΑ καταγράφει τη βίαιη σύλληψη φοιτήτριας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Αριζόνα, η οποία εμφανίζεται να ρίχνεται στο έδαφος και να ακινητοποιείται από αστυνομικούς πάνω σε ένα ποδήλατο, αφού φέρεται να παρενέβη σε άλλη σύλληψη.

Η Έριν Μπόνερ, τελειόφοιτη στο Arizona State University, βρέθηκε αντιμέτωπη την περασμένη εβδομάδα με δύο κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, για περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο στην πόλη Τέμπε.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Τέμπε και το ABC15, η Μπόνερ υπέστη μώλωπες κατά τη διάρκεια της σύλληψής της, ενώ το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν.

Η Έριν Κελίς Μπόνερ είναι μέλος της ομάδας Stunt του πανεπιστημίου και το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 19ης Ιουλίου.

Arizona State cheerleader being shoved to ground, pummeled by cops as she tries to stop arrest – Tempe police allege that Bonner punched an officer multiple times, the outlet reported. https://t.co/TFERD5KHtB https://t.co/pdW49fRdUN — Blanche Victoria (@tammytabby) October 5, 2026

Στο βίντεο φαίνεται να πλησιάζει αστυνομικούς οι οποίοι εκείνη την ώρα προχωρούσαν στη σύλληψη ενός άλλου ατόμου, παρότι, σύμφωνα με τις αρχές, της είχε προηγουμένως ζητηθεί να απομακρυνθεί.

Λίγο πριν ξεσπάσει η ένταση, ακούγεται να φωνάζει: «Αφήστε τον, αφήστε τον».

Αμέσως μετά ακολουθεί η συμπλοκή, με τους αστυνομικούς να τη ρίχνουν στο έδαφος και να την ακινητοποιούν, ενώ οι εικόνες από το περιστατικό άρχισαν γρήγορα να αναπαράγονται στα social media.

Η υπόθεση πλέον εξετάζεται και σε δικαστικό επίπεδο, καθώς οι αρχές απήγγειλαν σε βάρος της δύο πλημμεληματικές κατηγορίες για τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια του περιστατικού.