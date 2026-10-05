Νέο συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένα SUV, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Pacific Coast στο Μαλιμπού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας σεφ του διάσημου Nobu Malibu, στις ΗΠΑ, ο οποίος κοιμόταν μέσα στο όχημά του.

Το βίντεο, που εξασφάλισε το KTLA, δείχνει το SUV να κινείται στη λεωφόρο και ξαφνικά να κατευθύνεται προς την άκρη του δρόμου, πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν ο 51χρονος Ρίο Ουτσιμίγια.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε το πρώτο όχημα να εκτραπεί και να πέσει πάνω σε ένα ακόμα αυτοκίνητο. Ακολούθησε μια χαοτική αλληλουχία συγκρούσεων, με τα οχήματα να συγκρούονται μεταξύ τους μέχρι να ακινητοποιηθούν. Το βίντεο καταγράφει τον εκκωφαντικό ήχο της σύγκρουσης και το τρίξιμο των ελαστικών, καθώς τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο.

Ο Ουτσιμίγια, επί χρόνια σεφ στο Nobu Malibu, βρέθηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του μετά το δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί του Σαββάτου, κοντά στην Carbon Canyon Road, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η California Post, ο σεφ είχε φτάσει νωρίς στη δουλειά και αποκοιμήθηκε στο αυτοκίνητό του, καθώς προετοιμαζόταν για ένα catering στη Σάντα Μόνικα. Εργαζόμενοι του εστιατορίου δήλωσαν ότι είχε εργαστεί στο κατάστημα του Μαλιμπού το προηγούμενο βράδυ.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη ένα SUV που οδηγούσε ένας 16χρονος, ο οποίος κινούνταν προς τα ανατολικά με ταχύτητα που φαινόταν να ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει νωρίτερα αξιωματικός του σερίφη. Σύμφωνα με τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο έφηβος κινούνταν με τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα την ώρα, όταν ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα του Ουτσιμίγια. Το SUV φέρεται να πέρασε τη λευκή γραμμή που χωρίζει τη λωρίδα κυκλοφορίας από την άκρη του δρόμου, πριν προσκρούσει στο αυτοκίνητο.

Από τη δύναμη της σύγκρουσης, το όχημα του σεφ εκτινάχθηκε πάνω σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο με τη σειρά του παρασύρθηκε πάνω σε τρίτο. Το βίντεο αποτυπώνει με ανατριχιαστικό τρόπο πόσο γρήγορα εξελίχθηκε η θανατηφόρα αλυσίδα συγκρούσεων. Μέχρι το πρωί της Κυριακής δεν είχαν γίνει γνωστές νέες εξελίξεις στην έρευνα ούτε είχε ανακοινωθεί κάποια σύλληψη.

Ο θάνατος του Ουτσιμίγια έχει βυθίσει στο πένθος το προσωπικό του Nobu Malibu, του διάσημου ιαπωνικού εστιατορίου δίπλα στον ωκεανό, λίγα μόλις βήματα από το σημείο του δυστυχήματος. Ο σεφ εργαζόταν στο εστιατόριο από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, όπως αναφέρει η nypost.

Το Nobu Malibu παρέμεινε κλειστό το Σάββατο, ενώ εργαζόμενοι άφησαν έξω από το εστιατόριο λουλούδια και σημειώματα στη μνήμη του. Η περιοχή αποκλείστηκε από τις Αρχές, με τις εικόνες από το σημείο να δείχνουν πολλά οχήματα με ζημιές κατά μήκος του δρόμου.