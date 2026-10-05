Στο μικροσκόπιο των ουγγρικών αρχών βρίσκεται ο Βίκτορ Όρμπαν, καθώς η υπόθεση της σύλληψης Ουκρανών τραπεζικών υπαλλήλων και της κατάσχεσης περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά και χρυσό ενδέχεται να εξελιχθεί στην πρώτη ποινική υπόθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίσημες κατηγορίες εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.

Η υπόθεση αφορά ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 5 Μαρτίου, όταν η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Ουγγαρίας σταμάτησε δύο οχήματα σε σταθμό στον αυτοκινητόδρομο, κοντά στη Βουδαπέστη. Τα οχήματα μετέφεραν χρήματα για λογαριασμό ουκρανικής τράπεζας και οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επτά εργαζομένων, ενώ κατάσχεσαν το μεγάλο χρηματικό ποσό.

Εκείνη την περίοδο ο Όρμπαν βρισκόταν στην τελική ευθεία της προεκλογικής του εκστρατείας για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία. Η επιχείρηση αξιοποιήθηκε από την εκστρατεία του ως υποτιθέμενο στοιχείο που αποδείκνυε ότι το Κίεβο διοχέτευε μυστικά χρήματα προς την ουγγρική αντιπολίτευση.

Ωστόσο, τα χρήματα δεν συνδέονταν με κάποια κρυφή χρηματοδότηση της αντιπολίτευσης. Επρόκειτο για κανονική μεταφορά χρημάτων της κρατικής ουκρανικής τράπεζας Oschadbank, με τα χρήματα να μεταφέρονται από τη Βιέννη προς το Κίεβο.

Η εξέλιξη αυτή δεν απέφερε τελικά το πολιτικό αποτέλεσμα που επιδίωκε η πλευρά του Όρμπαν. Ο ίδιος έχασε τις εκλογές, ενώ οι ουγγρικές αρχές υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν τα κατασχεθέντα χρήματα στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι τραπεζικοί υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η «Επιχείρηση Καθαρτήριο»

Η υπόθεση εντάσσεται, σύμφωνα με τη νέα ουγγρική κυβέρνηση, σε μια πολύ ευρύτερη προσπάθεια να ερευνηθεί το σύστημα εξουσίας που είχε δημιουργήσει ο Όρμπαν. Η εκστρατεία αυτή έχει λάβει την ονομασία «Επιχείρηση Καθαρτήριο» και αφορά σειρά υποθέσεων που αγγίζουν πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες με δεσμούς με το προηγούμενο καθεστώς.

«Περαιτέρω ανακρίσεις είναι απαραίτητες», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Πέτερ Μάγιαρ. «Τα αρχεία της εισαγγελίας καθιστούν σαφές ότι η κυβέρνηση Όρμπαν ήταν μια οικονομική και πολιτική μαφία», τόνισε.

Ο Όρμπαν δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του κόμματός του, Fidesz, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή στις Αρχές να σταματήσουν και να κατάσχουν τα οχήματα της ουκρανικής τράπεζας.

Ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις σχετικές κατηγορίες ως «αυτοπυρπόληση» από το κυβερνών κόμμα Tisza.

Η καταγγελία του πρώην εισαγγελέα

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση δίνει η μαρτυρία του Παλ Φουρχτ, ο οποίος ήταν ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση εκείνη την περίοδο. Όπως υποστήριξε, ο Όρμπαν «είχε δώσει προσωπικά οδηγίες στις μυστικές υπηρεσίες να συλλάβουν τους Ουκρανούς μεταφορείς μετρητών».

Ο πρώην εισαγγελέας υποστηρίζει ακόμη ότι, όταν ενημέρωσε τους ανωτέρους του για τα ευρήματά του, δέχτηκε επίπληξη και στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπος με εσωτερική έρευνα. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, πάντως, αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια να φιμωθεί ο Φουρχτ.

Τη δική του εκδοχή ενισχύει, σύμφωνα με τους Financial Times, εισαγγελική έκθεση του Ιουνίου που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας. Σε αυτήν αναφέρεται ότι ο Γιάνος Χατζντού, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας TEK, φέρεται να δήλωσε πως «όλοι γνώριζαν ότι οι συλλήψεις έγιναν με βάση την απόφαση του ατόμου που δεν μπορούσε να εμπλακεί στην υπόθεση», αναφορά που, σύμφωνα με την έκθεση, αφορούσε τον Όρμπαν.

Ο Χατζντού απομακρύνθηκε στη συνέχεια από την TEK και πλέον έχει αναλάβει καθήκοντα υπεύθυνου ασφαλείας του Fidesz. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη κράτηση και κακομεταχείριση Ουκρανών τραπεζικών υπαλλήλων, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Ο δικηγόρος, Λόραντ Χόρβατ, ο οποίος εκπροσωπεί τόσο τους Ουκρανούς υπηκόους όσο και τον Φουρχτ, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο από άλλες έρευνες που αφορούν τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αυτή είναι η πρώτη υπόθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίσημη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Όρμπαν, καθώς η έρευνα έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι άλλες υποθέσεις διαφθοράς που τον εμπλέκουν βρίσκονται σε πολύ λιγότερο προχωρημένο στάδιο», δήλωσε ο Λόραντ Χόρβατ.

Η επίσκεψη Όρμπαν στην TEK πριν από την επιχείρηση

Στις 5 Μαρτίου, την ίδια ημέρα που πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, ο Όρμπαν είχε επισκεφθεί νωρίτερα τα κεντρικά γραφεία της TEK στη Βουδαπέστη. Εκεί συμμετείχε σε συνάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούσε την «αυξημένη τρομοκρατική απειλή», μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο Όρμπαν στο Facebook δείχνουν ότι στη συνάντηση βρίσκονταν και πρόσωπα τα οποία αργότερα συμμετείχαν στην επιχείρηση εναντίον της ουκρανικής χρηματοπομπής.

Μετά τη συνάντηση, ο Όρμπαν κατευθύνθηκε σε επιχειρηματικό φόρουμ. Την ίδια ώρα, ο Χατζντού μετέβη σε πρατήριο καυσίμων σε αυτοκινητόδρομο κοντά στη Βουδαπέστη, όπου βρίσκονταν αστυνομικοί της TEK, περιμένοντας τα δύο οχήματα που μετέφεραν τα χρήματα.

Μόλις οι Ουκρανοί έφτασαν στο σημείο, οι δυνάμεις της TEK περικύκλωσαν τα οχήματα. Σύμφωνα με τις περιγραφές των γεγονότων, επικράτησε ένταση, καθώς οι επιβαίνοντες δεν ακολούθησαν αρχικά τις οδηγίες των αστυνομικών και δεν βγήκαν από τα οχήματά τους.

Τελικά συμμορφώθηκαν με τις εντολές. Ξάπλωσαν στο έδαφος, όπου οι αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες και τους έδεσαν τα μάτια.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα κεντρικά γραφεία της TEK, όπου, σύμφωνα με αξιωματούχους που βρίσκονταν εκεί, παρέμειναν για αρκετές ώρες με χειροπέδες.

Την επόμενη ημέρα αφέθηκαν ελεύθεροι. Η έρευνα σε βάρος τους, την οποία είχε αναλάβει η φορολογική αρχή, τελικά έκλεισε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

«Το γεγονός ότι η φορολογική αρχή έκλεισε την έρευνα, ελλείψει έστω και μιας απλής υπόθεσης σημαίνει ότι η κατηγορία πρέπει τώρα να φτάσει στον τελικό υπεύθυνο λήψης αποφάσεων, δηλαδή στον Βίκτορ Όρμπαν», δήλωσε ο Χόρβατ.

Ο Όρμπαν έχει υποστηρίξει ότι η συζήτηση που είχε στα γραφεία της TEK περιορίστηκε σε ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας. Ο Χόρβατ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι αυτό δεν εξηγεί την παρουσία της ηγεσίας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εκείνη την ημέρα.

Αν και ο Όρμπαν ισχυρίστηκε ότι συζήτησε μόνο ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας, ενώ βρισκόταν στα κεντρικά γραφεία της TEK, «δεν υπάρχει περίπτωση να μην ασχολήθηκαν με τη μεγάλη δράση που είχε προγραμματιστεί για εκείνη την ημέρα», πρόσθεσε ο Χόρβατ.

Στο στόχαστρο και πρώην συνεργάτες του Όρμπαν

Η υπόθεση των Ουκρανών τραπεζικών υπαλλήλων δεν είναι η μοναδική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το ουγγρικό κοινοβούλιο έχει ήδη άρει την ασυλία δύο πρώην αξιωματούχων της κυβέρνησης Όρμπαν, του Μίκλος Σέστακ και του Μπάλαζ Χάνκο.

Ο πρώτος ήταν υπουργός Ανάπτυξης και ο δεύτερος υπουργός Πολιτισμού και Καινοτομίας. Και οι δύο συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες αρνούνται.

Παράλληλα, αρκετοί γνωστοί επιχειρηματίες που διατηρούσαν δεσμούς με τον Όρμπαν έχουν επίσης συλληφθεί.

Στο επίκεντρο έρευνας έχει βρεθεί και ο Γκιόργκι Ματόλτσι, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας και πρώην υπουργός Οικονομίας, ο οποίος θεωρείται στενός σύμμαχος του Όρμπαν. Ο Ματόλτσι ανακρίθηκε σχετικά με καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας, ενώ ο γιος του ερευνάται ξεχωριστά για υπόθεση διαφθοράς που αφορά την κεντρική τράπεζα. Πατέρας και γιος αρνούνται οποιαδήποτε παράβαση.

Η αναλύτρια του Eurasia Group, Ορσόλια Ράτσοβα, εκτίμησε ότι η συσσώρευση των υποθέσεων μπορεί να οδηγήσει τις Αρχές στην εξέταση της προσωπικής ευθύνης του πρώην πρωθυπουργού.

«Τα σκάνδαλα διαφθοράς και οι διάφορες υποθέσεις έχουν συσσωρευτεί σε τόσο κρίσιμο σημείο που θα είναι αναπόφευκτο να διερευνηθεί η προσωπική ευθύνη του Όρμπαν», δήλωσε η αναλύτρια του Eurasia Group, Ορσόλια Ράτσοβα. Η συσσώρευση υποθέσεων «δείχνει ότι εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τον Πέτερ Μάγιαρ. Δεν θα σταματήσει».

Ο Μάγιαρ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι περιμένει οι έρευνες να οδηγήσουν σε συμφωνίες παραδοχής ενοχής και στην εμφάνιση νέων μαρτύρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε στοιχεία που θα εμπλέκουν τον Όρμπαν.

«Θα δούμε για πόσο καιρό η μαφία του Fidesz θα τηρεί την ομερτά, τον νόμο της σιωπής», δήλωσε ο Μάγιαρ την Τετάρτη. «Ποιος δίνει πληροφορίες για τα κύρια πρόσωπα, ειδικά για τον αρχηγό της μαφίας, καθώς προσπαθούν να σώσουν το τομάρι τους;», συμπλήρωσε.