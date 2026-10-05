Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να προτείνει προσωρινή απαγόρευση στη χρήση γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ/ AI) σε συγκριμένους χώρους, δηλώνοντας πως ανησυχεί ότι πολίτες μπορεί να φωτογραφηθούν, να βιντεοσκοπηθούν ή να ηχογραφηθούν εν αγνοία τους.

Η πρόταση αντανακλά μια ευρύτερη αντίδραση διεθνώς κατά των ‘έξυπνων’ γυαλιών που έχουν κάμερες λόγω των ανησυχιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η απαγόρευση μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους όπου συναθροίζονται οι πολίτες, όπως πάρκα, παραλίες, μουσεία, εμπορικά κέντρα και δημόσιες εκδηλώσεις, δήλωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

«Ανησυχώ ότι εισάγεται νέα, ισχυρή τεχνολογία εκεί όπου υπάρχει ο κίνδυνος οι πολίτες να φωτογραφηθούν, να βιντεοσκοπηθούν ή να ηχογραφηθούν εν αγνοία τους», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιοποίησης και Δημόσιας Διακυβέρνησης Τόργκεϊρ Μίκελσεν.

Θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί σε σχολεία, παιδικές χαρές και κέντρα νεότητας καθώς και σε χώρους όπου είναι ιδιαιτέρως σημαντική η προστασία της ιδιωτικότητας όπως ιατρεία, πισίνες και γυμναστήρια με αποδυτήρια.

Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν εξετάζει τη συνολική απαγόρευση και ότι θα συνεχίσει να επιτρέπεται η ιδιωτική χρήση όπως και η χρήση σε σημεία όπου οι άλλοι πολίτες δεν κινδυνεύουν να βιντεοσκοπηθούν χωρίς τη συναίνεσή τους.

Δήλωσε ότι θα εξετάσει ποιου είδους τεχνολογία θα αφορά η απαγόρευση, συμπεριλαμβανομένου το εάν θα εφαρμόζεται σε γυαλιά με κάμερα και σύστημα ηχητικής καταγραφής, γυαλιά με κάμερα και λειτουργία ΑΙ ή επίσης και σε άλλο φορητό σύστημα ‘σώματος’ με κάμερα, σύστημα ηχητικής καταγραφής και/ή ΑΙ.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας δήλωσε ότι θα παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο το σχετικό νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατόν και πως θα συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για να γνωμοδοτήσει για ένα μόνιμο ρυθμιστικό πλαίσιο για τέτοιου είδους συστήματα τεχνολογίας τα οποία ο χρήστης φορά επάνω του.