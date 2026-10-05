Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν εσπευσμένα το Σαββατοκύριακο και τα 12 βομβαρδιστικά B-1 της Πολεμικής Αεροπορίας από αεροπορική βάση στη νότια Αγγλία, μετά τη λήψη νέων προειδοποιήσεων για σχέδιο επίθεσης που φέρεται να υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η απόφαση να απομακρυνθούν τα βομβαρδιστικά από τη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ (R.A.F. Fairford) θεωρήθηκε ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς τέτοιες κινήσεις σπάνια πραγματοποιούνται τόσο γρήγορα από συμμαχική αεροπορική βάση σε χώρα που βρίσκεται σε καιρό ειρήνης και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εμπόλεμη ζώνη.

Η ανάγκη απομάκρυνσης των βομβαρδιστικών κρίθηκε τόσο επείγουσα, ώστε ορισμένα από τα αεροσκάφη και τα πληρώματά τους αναχώρησαν, ενώ αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού βρίσκονταν ακόμη στη διαδικασία απογείωσης για να υποστηρίξουν τις πτήσεις τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον τρία από τα βομβαρδιστικά είχαν προσγειωθεί μέχρι την Κυριακή στην έδρα τους στη Νότια Ντακότα, σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσουν επιχειρησιακά ζητήματα.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι τα βομβαρδιστικά είχαν αποχωρήσει από την Αγγλία, αρνήθηκε όμως να σχολιάσει τις νέες προειδοποιήσεις.

«Μπορούμε πλέον να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη R.A.F. Fairford επιστρέφουν στις έδρες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε η διοίκηση σε ανακοίνωσή της. «Τα βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ επιχειρούν τακτικά σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της παγκόσμιας ετοιμότητας των δυνάμεων και των επιχειρησιακών απαιτήσεων».

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει τις μετακινήσεις αμερικανικών στρατιωτικών μέσων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν θέλησαν την Κυριακή να διευκρινίσουν τη φύση των νέων πληροφοριών που οδήγησαν στην ταχεία αποχώρηση των βομβαρδιστικών. Ορισμένα από τα αεροσκάφη είχαν φτάσει στη βάση μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της κανονικής εναλλαγής δυνάμεων.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι νέες πληροφορίες εντάσσονταν στις ίδιες προειδοποιήσεις για απειλές που είχαν εμφανιστεί πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, κατά το τελευταίο 24ωρο, οι συγκεκριμένες πληροφορίες και η αίσθηση του επείγοντος ενισχύθηκαν σημαντικά, προκαλώντας συναγερμό στους διοικητές.

Οι συλλήψεις κοντά στη βάση του Φέρφορντ

Η αιφνιδιαστική απομάκρυνση των βομβαρδιστικών πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά τη σύλληψη από τη βρετανική αστυνομία πέντε ανδρών, οι οποίοι ταξίδευαν το προηγούμενο πρωί της Κυριακής με λευκά βαν κοντά στη βάση. Η R.A.F. Fairford έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι πέντε άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση μία ημέρα αργότερα, καθώς οι αρχές δεν εντόπισαν εκρηκτικά μέσα στα βαν. Ωστόσο, η βρετανική αστυνομία έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι άνδρες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έρευνα.

Παράλληλα, την Πέμπτη συνελήφθη ένας Βρετανοϊρανός υπήκοος με την υποψία ότι προετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η βρετανική κυβέρνηση θεωρούσε πως το Ιράν είχε διαδραματίσει ρόλο στον σχεδιασμό των συγκεκριμένων γεγονότων. Αμερικανοί και Βρετανοί αξιωματούχοι, καθώς και αξιωματούχοι από τη Γερμανία και το Ισραήλ, εκτιμούν ότι η επιχείρηση συνδέεται είτε με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν είτε με διαφορετικό στρατιωτικό αρχηγείο στην Τεχεράνη. Το Ιράν έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Η εκκένωση 85 κατοικιών και η έρευνα

Η υπόθεση έχει δημιουργήσει σειρά ερωτημάτων στις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να συνθέσουν τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι συλλήψεις, η εσπευσμένη εκκένωση 85 κατοικιών, η χρήση ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών για την έρευνα των οχημάτων για εκρηκτικά, καθώς και η σύγκληση συνεδρίασης για θέματα εθνικής ασφάλειας από τον Άντι Μπέρναμ.

Τον Ιούλιο, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν είχαν εκδώσει ανακοίνωση προειδοποιώντας ότι η παραχώρηση της βάσης στις Ηνωμένες Πολιτείες «καθιστά το Λονδίνο υπεύθυνο» για τις αμερικανικές ενέργειες. «Οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιείται για την εξαπόλυση επιθέσεων σε ιρανικό έδαφος», ανέφερε η ανακοίνωση, «αποτελεί νόμιμο στόχο για τις δυνάμεις μας».

Τον Σεπτέμβριο, Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές έλαβαν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που είχαν ενημερωθεί σχετικά, μια σοβαρή προειδοποίηση από αμερικανικές και άλλες δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η R.A.F. Fairford αποτελούσε στόχο μιας πιθανής επίθεσης που θα υποστηριζόταν από το Ιράν.

Προειδοποιήσεις για επίθεση με drones

Τα ασαφή μέχρι τότε στοιχεία ενός σχεδίου είχαν συγκεντρωθεί μέσω συνδυασμού υποκλαπεισών επικοινωνιών, πληροφοριών από πληροφοριοδότες και άλλων στοιχείων των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του είχαν επίσης προειδοποιήσει τους Βρετανούς ομολόγους τους για μια πιθανή επίθεση που θα χρηματοδοτούνταν ή θα υποστηριζόταν από το Ιράν, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσουν συγκεκριμένο στόχο. Σύμφωνα με τις εμπιστευτικές εκτιμήσεις, ήταν πιθανές και επόμενες επιθέσεις με drones.

Μετά την αρχική προειδοποίηση τον περασμένο μήνα, η ανησυχία μεταξύ αξιωματούχων σε ολόκληρη την Ευρώπη αυξήθηκε. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, το Ισραήλ προειδοποίησε τη Γερμανία ότι αμερικανικές βάσεις στο έδαφός της αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο, κατονομάζοντας ειδικότερα τις βάσεις στο Σπάνγκνταλεμ και το Ράμσταϊν.

Ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από το Ιράν με στόχο την πραγματοποίηση επίθεσης στη Βρετανία θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση από την πλευρά της Τεχεράνης απέναντι σε μια δυτική χώρα, ως φαινομενική αντίδραση στον πόλεμο που διεξάγεται εναντίον του Ιράν υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.