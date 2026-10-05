Νέα, σημαντικά στοιχεία αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα για την απόπειρα αεροπειρατείας στο αεροπλάνο της flydubai, όπου ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη και φέρεται να προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο.

Όπως ανέφεραν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση της έρευνας, ο συγκυβερνήτης της πτήσης δήλωσε στους ερευνητές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι σχεδίαζε την επίθεση προτού προσληφθεί από την αεροπορική εταιρεία.

Μια τρίτη πηγή, που έχει ενημερωθεί για την έρευνα, σημείωσε ότι ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν, σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο της flydubai στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, όπου κατευθυνόταν.

Ο ίδιος είχε βρεθεί και σε μια προηγούμενη πτήση της εταιρείας με προορισμό την πόλη αυτή του Ισραήλ νωρίτερα φέτος και είχε σχεδιάσει και τότε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου, αλλά τελικά αποφάσισε να μην το πράξει.

Δεν είναι ξεκάθαρο, ακόμη, για ποιον λόγο άλλαξε γνώμη, αν και φέρεται να γνώριζε έναν από τους επιβάτες, σημείωσε η πηγή, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Και οι τρεις πηγές έκαναν τις δηλώσεις αυτές υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας τους, ενώ οι αρχές των Εμιράτων και του Ισραήλ, όπως και η flydubai, δεν έχουν απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της flydubai, που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι, επιτέθηκε στον πιλότο με το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στο πιλοτήριο, επεσήμανε χθες, Κυριακή, ο γενικός εισαγγελέας των Εμιράτων, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση».

Δύο πηγές έχουν δηλώσει ότι ο συγκυβερνήτης ονομάζεται Χάμαμ αλ Χαμάμι και είναι υπήκοος Ομάν. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει, ενώ οι αρχές των Εμιράτων και η flydubai δεν έχουν αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν έχουν απαγγείλει επισήμως κατηγορίες εναντίον του και δεν είναι γνωστό αν έχει οριστεί δικηγόρος για να τον αναλάβει. Το Ομάν δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης είπε στους ερευνητές πως έκανε αίτηση για να προσληφθεί στην κρατική αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τη flydubai, αφού αναζήτησε αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς το Τελ Αβίβ.

Τρίτη πηγή σημείωσε ότι το Ισραήλ ενημερώνεται συνεχώς για την έρευνα από τα Εμιράτα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι δεν επιτρέπεται σε πιλότους, που είναι πολίτες χωρών, οι οποίες δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, όπως είναι το Ομάν, να εκτελούν πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ.

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς ο συγκυβερνήτης βρέθηκε στην πτήση αυτή προς το Τελ Αβίβ και ο Νετανιάχου έχει ζητήσει να επανεξεταστούν οι ξένες αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς το Ισραήλ.