Ένας δημιουργός περιεχομένου στο TikTok από τη Φλόριντα, ο οποίος συστήνεται ως «δαιμονολόγος» και «Grey Hat Hacker», βρίσκεται ξανά πίσω από τα κάγκελα, καθώς κατηγορείται ότι δημοσίευσε στο διαδίκτυο προσωπικά στοιχεία γυναικών και υποστήριξε πως μπορούσε να εντοπίζει τις κινήσεις τους μέσω των κινητών τους.

Ο 36χρονος, Μαρκ Στίβεν Άσια, από το Πορτ Σεντ Λούσι συνελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Σεντ Λούσι, αντιμετωπίζοντας κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για αδίκημα εις βάρος χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εγγύηση ορίστηκε στα 35.000 δολάρια, σύμφωνα με τα αρχεία του σερίφη.

Η νέα σύλληψη επανέφερε στο προσκήνιο ποινική υπόθεση που είχε κλείσει μήνες νωρίτερα. Ο Άσια είχε συλληφθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο για καταγγελίες σχετικές με stalking και υπολογιστές, όμως οι κατηγορίες αποσύρθηκαν τον Μάιο. Τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, οι εισαγγελείς προχώρησαν σε νέα κατηγορία σχετικά με μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστή ή ηλεκτρονική συσκευή.

Η αστυνομική έκθεση περιγράφει τις καταγγελίες δύο γυναικών, οι οποίες υποστήριξαν ότι προσωπικές πληροφορίες τους εμφανίστηκαν σε αναρτήσεις του Άσια στο TikTok.

Η πρώτη είχε απευθυνθεί στον Άσια για βοήθεια σε πρόβλημα υπολογιστή. Σε βίντεο που εξέτασε ντετέκτιβ, φέρεται να ανέφερε λεπτομέρειες για τις συσκευές της και να υποστήριξε ότι γνώριζε πρόσφατες αγορές της. «Ας μιλήσουμε για τον πραγματικό σου κωδικό πρόσβασης», ακούγεται να λέει, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται στις τελευταίες 10 διαδικτυακές αγορές της.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο κωδικός της είχε κοινοποιηθεί μόνο σε κλειστή ομαδική συνομιλία στο TikTok, στην οποία ο Άσια δεν συμμετείχε. Εξέφρασε, ωστόσο, την υποψία ότι μπορεί να είχε μπει μέσω ψεύτικου λογαριασμού. Δήλωσε, επίσης, ότι κανείς στη συνομιλία δεν είχε άδεια να μοιραστεί τις πληροφορίες εκτός της ομάδας και ότι δεν γνώριζε πώς απέκτησε τον αριθμό ταυτοποίησης του κινητού της ή τα τραπεζικά της στοιχεία.

Η δεύτερη γυναίκα δήλωσε ότι του είχε επιτρέψει τον Οκτώβριο του 2025 να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή της για να διορθώσει πρόβλημα σε εφαρμογή. Μήνες αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία της, εκείνος ισχυρίστηκε ότι είχε ουσιαστικά εγκαταστήσει ιό στον υπολογιστή, ενώ εκείνη βρισκόταν στο μπάνιο, ώστε να μπορεί να βλέπει πληροφορίες χωρίς να το γνωρίζει.

Αργότερα, φωτογραφία από ιδιωτικό μήνυμα στο Telegram του κινητού της φέρεται να εμφανίστηκε σε ανάρτησή του στο TikTok. Ο Άσια υποστήριξε ότι η φωτογραφία προερχόταν από συνομιλία στο WhatsApp, όμως η γυναίκα παρέδωσε στις αρχές στιγμιότυπο που έδειχνε τη φωτογραφία μέσα στο μήνυμα του Telegram.

🚨 A Florida TikTok creator who calls himself a “demonologist” and “grey hat hacker” is back behind bars. Authorities say Mark Stephen Asea, 36, of Port St. Lucie, pulled women’s private data, turned it into content without their consent, and bragged he could track their movements through their 📱 phones. Investigators say he posted more than 100 TikToks about one woman. Sometimes six in a single day. Bond is set at $35,000. He listed “empath” in his bio. Empaths do not stalk women for views.🤷🏼‍♀️ — Ashley (@AshSavesUSA) October 5, 2026

Οι Αρχές κατέγραψαν, επίσης, δηλώσεις στις οποίες ο Άσια φέρεται να καυχιόταν ότι μπορούσε να εντοπίσει την τοποθεσία της μέσω του κινητού της, αναφέροντας χαρακτηριστικά το GPS της συσκευής. Σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε ανεβάσει περισσότερα από 100 βίντεο στο TikTok που αφορούσαν τη μία από τις γυναίκες, με έως και έξι αναρτήσεις την ίδια ημέρα, ενώ φέρεται να απέκτησε και ιστοσελίδα όπου δημοσίευσε φωτογραφία της γυναίκας την ώρα που έκανε τατουάζ.

Στο βιογραφικό του TikTok αναφέρει μεταξύ άλλων τις ιδιότητες «Δαιμονολόγος», «Clairsentient», «Empath», «PTSD», «Grey Hat Hacker» και «Woodsman». Σε παλαιότερο λογαριασμό του αναφέρονταν επίσης οι χαρακτηρισμοί «πρώην σατανιστής» και «μηχανικός κυβερνοασφάλειας».

Ο Άσια είχε αντιμετωπίσει το καλοκαίρι και ξεχωριστή αστική υπόθεση για stalking. Μια γυναίκα είχε εξασφαλίσει προσωρινό περιοριστικό μέτρο τον Ιούλιο, όμως ο δικαστής αποφάσισε να το άρει και απέρριψε την υπόθεση στις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι εισαγγελείς επανέφεραν την ποινική υπόθεση στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Άσια αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 19 Νοεμβρίου. Τα διαθέσιμα αρχεία δεν εξηγούν γιατί αποσύρθηκαν οι αρχικές κατηγορίες ούτε τι οδήγησε στην επανεκκίνηση της δίωξης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.