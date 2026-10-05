«Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Breitbart News.

Μάλιστα, τη συγκεκριμένη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύθηκε χθες, Κυριακή, αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Στη συνέντευξή του στο Breitbart News, που παραχώρησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις σχέσεις της Κύπρου με τις ΗΠΑ, στον Ντόναλντ Τραμπ, στην αμυντική συνεργασία, στο Κυπριακό και στον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το sigmalive.com, περιέγραψε τη μεταμόρφωση των κυπροαμερικανικών σχέσεων μέσα σε διάστημα περίπου τριών δεκαετιών, ανατρέχοντας στην εποχή κατά την οποία εισήλθε στη διπλωματική υπηρεσία.

«Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχός μας: άμυνα, ασφάλεια, πληροφορίες», υπογράμμισε, σημειώνοντας, παράλληλα, την παρουσία αμερικανικών επενδύσεων στην Κύπρο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, χρησιμοποίησε, μάλιστα, τη φράση «sky is the limit», για να περιγράψει τις προοπτικές των διμερών σχέσεων, επισημαίνοντας ότι αυτές βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ.

Επίσης, όσον αφορά στην αμυντική συνεργασία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποκάλυψε ότι Λευκωσία και Ουάσιγκτον εργάζονται στενά για την αναβάθμιση στρατιωτικών υποδομών στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί έναν από τους τομείς στενής συνεργασίας με την αμερικανική κυβέρνηση και περιλαμβανόταν στα θέματα που συζητήθηκαν με τον νέο Πρέσβη των ΗΠΑ στην Κύπρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE και στα €150 δισ. που προορίζονται για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ και των κρατών-μελών, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος θα επωφεληθεί με €1,2 δισ. για την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο απέδωσε ένα «μοναδικό πλεονέκτημα» στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί με τον Τραμπ, γνωρίζει ξεκάθαρα «πού στέκεται» απέναντί του.

Αυτό, όπως υποστήριξε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ακόμη και στα δυσκολότερα ζητήματα οι δύο πλευρές να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουν και να αναζητήσουν λύση. Ακόμα, υποστήριξε επίσης ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια μιας διατλαντικής ρήξης με τις ΗΠΑ.

Σε άλλο σημείο, μίλησε για την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε ως το «μεγάλο εμπόδιο» στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, λόγω της επιμονής του σε λύση δύο κρατών και σε διευθέτηση εκτός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Σχολιάζοντας την ομιλία Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε ότι ήταν «υποκριτικό» να τον ακούει να μιλά για τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, τους πρόσφυγες και την κατοχή.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε ακόμη λόγο για μια «νέα οθωμανική προσέγγιση» της Άγκυρας, η οποία, όπως υποστήριξε, επιχειρεί να παρουσιαστεί ως προστάτιδα του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου.

Σύμφωνα με τον Κύπριο πρόεδρο, στην ευρύτερη περιοχή έχει πλέον δημιουργηθεί ένα πλέγμα συνεργασίας μεταξύ χωρών με κοινές αντιλήψεις.

Κατονόμασε την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδία, επισημαίνοντας τον υποστηρικτικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως σημειώνει το sigmalive.com, η Τουρκία αποτελεί τη μοναδική χώρα που δεν συμμετέχει σε αυτή την περιφερειακή συνεργασία, κάτι που απέδωσε στη συμπεριφορά και στις ενέργειες της Άγκυρας απέναντι στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα γειτονικών χωρών.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε, παράλληλα, την ικανοποίησή του για την ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αποχώρηση ή περιορισμένη εμπλοκή των ΗΠΑ θα δημιουργούσε κενό, το οποίο θα μπορούσαν να καλύψουν δυνάμεις που ο ίδιος χαρακτήρισε «κακόβουλους δρώντες».

Στο πλαίσιο αυτό, συνέδεσε τη στρατηγική σχέση Κύπρου–ΗΠΑ όχι μόνο με την άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και με την ενέργεια, όπου αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί δραστηριοποιούνται ήδη στην κυπριακή ΑΟΖ.